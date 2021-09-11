Обмежений простір квартири: як обрати меблі для маленької кімнати

Невелика площа квартири змушує ретельно продумати використання кожного сантиметра. Правильно підібрані меблі допоможуть створити з власної домівки особливий затишний простір.

Меблі для маленької кімнати – непростий вибір. Вони повинні бути практичними та естетичними, легкими та місткими одночасно.

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У маленькій вітальні необхідно знайти компроміс між бажанням ретельно облаштувати простір і уникати безладу.

Продуманий простір / Фото homebook

Пастельні, сірі та бежеві кольори оптично збільшать інтер’єр. Найкращий ефект можна отримати за допомогою білих меблів. Вони чудово поєднаються зі світлими кольорами стін, підлоги та аксесуарів.

Чудове поєднання ідей / Фото homebook

Забудьте про масивні шафи, важкі комоди та м’які ліжка. Варто обрати легкі та яскраві меблі.

Комфортні меблі – запорука успіху / Фото homebook

Якщо простір має виконувати кілька ролей, прекрасною ідеєю стануть багатофункціональні меблі. Для невеликих кімнат ідеально підійдуть дивани з функцією сну або крісла з місцем для зберігання.