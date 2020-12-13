Сьогодні популярно розгадувати різні оптичні ілюзії. Цей комод – не зовсім ілюзія, однак і він змусить вас сушити собі голову над тим, як можна було придумати таку дивовижну річ.

Про незвичний предмет інтер'єру повідомляє Medialeaks. Курйозно: Королівська розкіш: як виглядає оригінальний туалет в торговому центрі Кракова

Цей комод є майже невидимим / Фото ZemogT Користувач ресурсу Reddit з ніком ZemogT виставив фото комоду, який неможливо побачити в інтер'єрі. Хлопець помітив незвичний предмет у будинку своїх клієнтів. Точніше, він його не помітив. Комод має повністю дзеркальну поверхню. Через це він здається абсолютно прозорим. Його складно розгледіти. Оригінально: Пройти крізь скульптуру: у США створили статую жінки, яка розриває свою грудну клітку Кімната, у якій стоїть комод – пуста. Тому він нічого не відбиває. У поверхні комоду можна побачити тільки підлогу, стіни й розетку. Автору знімка довелося обійти предмет довкола, щоб переконатися, що він справжній.