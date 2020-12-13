Чи зможете ви його побачити: більшість людей не здатні розгледіти цей комод в кімнаті – фото
Сьогодні популярно розгадувати різні оптичні ілюзії. Цей комод – не зовсім ілюзія, однак і він змусить вас сушити собі голову над тим, як можна було придумати таку дивовижну річ.
Про незвичний предмет інтер'єру повідомляє Medialeaks.
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Цей комод є майже невидимим / Фото ZemogT
Користувач ресурсу Reddit з ніком ZemogT виставив фото комоду, який неможливо побачити в інтер'єрі.
Хлопець помітив незвичний предмет у будинку своїх клієнтів. Точніше, він його не помітив.
Комод має повністю дзеркальну поверхню. Через це він здається абсолютно прозорим. Його складно розгледіти.
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Кімната, у якій стоїть комод – пуста. Тому він нічого не відбиває. У поверхні комоду можна побачити тільки підлогу, стіни й розетку. Автору знімка довелося обійти предмет довкола, щоб переконатися, що він справжній.
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