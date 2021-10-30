Дім – це індивідуальний та персональний світ кожної людини, тому так важливо, щоб це місце відповідало власним смакам та вподобанням мешканців. Існує кілька простих та дієвих методів, які допоможуть облаштувати простір орендованої квартири під себе.

Орендуючи квартиру, ніхто з нас не хоче інвестувати та додавати у бюджет додаткові витрати. З іншого боку, власники не завжди погоджуються на якісь серйозні зміни. Давайте поміркуємо як прикрасити невеликий простір без особливого втручання та не витрачаючи багато грошей.

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Пам’ятайте, що атмосферу квартири створюють аксесуари. Недостатньо поставити стильний диван і шафу, щоб було приємно і затишно. Аксесуари – чудова ідея, щоб урізноманітнити інтер’єр, а при правильно підході це абсолютно недорого. Крім того, їх завжди можна взяти з собою в наступну квартиру, тому це є інвестицією на тривалий час.

Покривала та подушки

Усі види текстилю та тканини допоможуть змінити зовнішній вигляд будь-якого дивана. Різнокольорові подушки та м’які пледи роблять кімнату затишною, а місце для відпочинку отримує друге життя. Щоб пожвавити інтер’єр, виберіть яскраві кольори, які будуть гармоніювати з іншими аксесуарами, наприклад, килимом або вазою для квітів.

Затишок у квартирі / Фото pexels

Килимок

Якщо постелити стильний килим на підлогу, це може істотно змінити загальний вигляд вашого інтер’єру. Однак не перестарайтеся з його розміром, щоб ви могли його легко транспортувати.

Особиста нотка у квартирі / Фото unsplash

Квіти

Кімнатні рослини не тільки очищають повітря, але й оживляють інтер’єр, надають йому виразності. Крім того, зверніть увагу на різноманіття горщиків. Виберіть один або два основних кольори, які будуть гармоніювати із загальною атмосферою.

Свіжість у кімнаті / Фото pexels

Зображення та фотографії

Порожні стіни виглядають досить гнітюче, і навіть невеликі особисті нотки можуть позитивно вплинути на кімнату. Стильні оправи також чудово підійдуть у випадку нудного кольору стін, а також замаскують будь-які недоліки.

Індивідуальний простір / Фото pexels