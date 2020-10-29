Сім правил облаштування маленької квартири
Маленька квартира може стати дуже затишною і радувати господарів своїм простором, якщо дотримуватися певних правил. Фахівці розповідають, як гармонійно оформити інтер'єр в маленькій оселі.
Поради, як зручно облаштувати простір в невеликій квартирі, дає дизайнерка Наталя Руснак.
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Обов'язково продумайте, де зберігати речі
Маленька квартира в стилі лофт / Фото interiorsmall
Це може бути шафа-купе, окрема гардеробна, вбудовані полиці. Але без місць для зберігання не обійтися.
Навіть якщо у квартирі мешкає одна людина, в у неї є комплекти одягу на різні сезони, постільна білизна, рушники й інші речі, які потрібно кудись складати. Тому місця для зберігання треба продумати дуже ретельно.
Не захаращуйте простір
У невеликій квартирі потрібно розумно використовувати простір / Фото effectivehouse.com
Купуйте тільки справді потрібні вам речі, бережіть вільне місце. Намагайтеся оснащувати свою квартиру якомога більш функціональними предметами.
Наприклад, якщо ви майже не готуєте вдома, є сенс відмовитися від посудомийки чи духовки задля економії місця.
Обирайте вбудовані меблі
Вбудовані меблі вміщують дуже багато речей / Фото zen.yandex
Вони дають змогу використати увесь простір: від стелі до підлоги. Це незамінний варіант для маленької квартири.
Замовте меблі в колір стін
Таку пораду мало хто чув. Однак дизайнерка розповідає, що меблі одного кольору зі стінами допоможуть візуально розширити простір і приховати місця для зберігання.
Замовляйте меблі одного кольору зі стінами / Фото grandoazis.by
Прагнете контрасту – додавайте його в деталях
Контрастними можна зробити дверні ручки, рами для дзеркал, постери на стінах. Краще уникати великих кольорових плям, адже вони крадуть простір.
Світлі штори й глянцеві поверхні
Дзеркала розширюють простір / Фото redlight.com.ua
Намагайтеся купити якомога світліші тюлі й штори. Найкраще обирати білі варіанти – вони не поглинатимуть денне світло і зроблять кімнату візуально привабливішою.
Чим більше у квартирі буде поверхонь, що відбивають світло, тим більше "повітря" буде у ній. Додавайте дзеркала, хромовані поверхні, обирайте глянцеву натяжну стелю тощо.
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Не "малюйте" на стінах
Малюнки на стінах недоречні в маленькій квартирі / Фото cafepulsar
У невеликих приміщеннях не потрібно оздоблювати стіни масштабними картинами, візерунками чи фотошпалерами. Це зменшить відчуття простору.
Якщо хочете деталей, обирайте невеликі картини й аксесуари.
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