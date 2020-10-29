Маленька квартира може стати дуже затишною і радувати господарів своїм простором, якщо дотримуватися певних правил. Фахівці розповідають, як гармонійно оформити інтер'єр в маленькій оселі.

Поради, як зручно облаштувати простір в невеликій квартирі, дає дизайнерка Наталя Руснак.

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Обов'язково продумайте, де зберігати речі



Маленька квартира в стилі лофт / Фото interiorsmall

Це може бути шафа-купе, окрема гардеробна, вбудовані полиці. Але без місць для зберігання не обійтися.

Навіть якщо у квартирі мешкає одна людина, в у неї є комплекти одягу на різні сезони, постільна білизна, рушники й інші речі, які потрібно кудись складати. Тому місця для зберігання треба продумати дуже ретельно.

Не захаращуйте простір



У невеликій квартирі потрібно розумно використовувати простір / Фото effectivehouse.com

Купуйте тільки справді потрібні вам речі, бережіть вільне місце. Намагайтеся оснащувати свою квартиру якомога більш функціональними предметами.

Наприклад, якщо ви майже не готуєте вдома, є сенс відмовитися від посудомийки чи духовки задля економії місця.

Обирайте вбудовані меблі



Вбудовані меблі вміщують дуже багато речей / Фото zen.yandex

Вони дають змогу використати увесь простір: від стелі до підлоги. Це незамінний варіант для маленької квартири.

Замовте меблі в колір стін

Таку пораду мало хто чув. Однак дизайнерка розповідає, що меблі одного кольору зі стінами допоможуть візуально розширити простір і приховати місця для зберігання.



Замовляйте меблі одного кольору зі стінами / Фото grandoazis.by

Прагнете контрасту – додавайте його в деталях

Контрастними можна зробити дверні ручки, рами для дзеркал, постери на стінах. Краще уникати великих кольорових плям, адже вони крадуть простір.

Світлі штори й глянцеві поверхні



Дзеркала розширюють простір / Фото redlight.com.ua

Намагайтеся купити якомога світліші тюлі й штори. Найкраще обирати білі варіанти – вони не поглинатимуть денне світло і зроблять кімнату візуально привабливішою.

Чим більше у квартирі буде поверхонь, що відбивають світло, тим більше "повітря" буде у ній. Додавайте дзеркала, хромовані поверхні, обирайте глянцеву натяжну стелю тощо.

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Не "малюйте" на стінах



Малюнки на стінах недоречні в маленькій квартирі / Фото cafepulsar

У невеликих приміщеннях не потрібно оздоблювати стіни масштабними картинами, візерунками чи фотошпалерами. Це зменшить відчуття простору.

Якщо хочете деталей, обирайте невеликі картини й аксесуари.

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