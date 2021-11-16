Впродовж кількох років шпалери є серед сучасних тенденцій дизайну, і немає жодних ознак того, що це зміниться. Не дивно – якщо обрати шпалери із якісних матеріалів вони будуть не тільки безпечні, але й дуже привабливі.

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Дитячі шпалери в першу чергу повинні бути безпечними. У матеріалі, з якого зроблені шпалери, не має бути будь-яких матеріалів і речовин, що містять шкідливі, токсичні інгредієнти, які можуть загрожувати здоров’ю маленьких мешканців.

Чарівні деталі / Фото pinterest

Шпалери мають бути не тільки естетично красиві, а й довго слугувати. Як відомо, у дітей часто дуже яскрава уява, а їх творчість здатна здивувати багатьох дорослих. Тому матеріали, які прикрасять їх кімнату, необхідно правильно підготувати до такого повороту подій. На практиці це означає стійкість до стирання, а також інших видів механічних пошкоджень і забруднень.

Милий стиль / Фото pinterest

Шпалери, які ми вводимо в кімнату дитини, повинні стимулювати її уяву, креативність і робити простір привабливим. Важливі також інтереси нашої дитини та стиль, який домінує в кімнаті.Тому питання мотивів і візерунків дуже індивідуальне, оскільки їх вибір залежить від багатьох факторів. Процес прийняття рішення неодмінно допоможе нам точно спланувати розміщення шпалер, а також визначити, яку роль ми їм відводимо.

Затишок для маляти / Фото pinterest