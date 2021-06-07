Оазис в невеличкій квартирі: фото затишного інтер'єру

7 червня 2021 , 10:15
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Джерело:

Dwell

У мегаполісах, переповненими будівлями, торговими центрами та асфальтом, важко знайти ділянку незайманої природи. Особливо гостро ця проблема хвилює тих, хто живе у невеличких квартирах, віддалених від лісів, озер та парків. Однак бразильські архітектори зуміли поєднати практичні рішення та зелень в одному просторі. Як їм це вдалося та як виглядає результат – далі.

Основна мета ремонту полягала в тому, щоб створити затишний простір, де можна розслабитися та відчути зв'язок з природою. Спершу архітекторам довелося змінити конфігурацію квартири, щоб зонувати її на кухню, вітальню, робочий простір та технічне приміщення.

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Протягом перших декількох днів демонтажу, архітектори виявили оригінальний кахель та масивну дерев'яну підлогу. Саме це стало натхненням для наступних рішень.


Мінімум кольорових акцентів не навантажують простір / Фото Dwell


Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell

Щоб доповнити віднайдені елементи квартири, у ванній кімнаті з'явилася стильна підлога з тераццо. Весь простір зв'язаний скляними перегородками. Завдяки відсутності класичних дверей,  квартира виглядає просторішою й світлішою.


Оригінальна плитка  / Фото Dwell


Архітектори використали скляні перегородки / Фото Dwell

Вивільнений простір архітектори використали для облаштування зони відпочинку.


Оригінальна зона відпочинку / Фото Dwell


Робочий простір / Фото Dwell


Кімнатні рослини розташовані по усій квартирі / Фото Dwell


Між спальнею та санвузлом облаштована скляна розсувна перегородка / Фото Dwell

Уся зелень, яка прикрашає квартиру – це власна колекція замовника. Для того, щоб вдало розташувати кімнатні рослини, архітектори вирішили звернутися до ідеї повторного використання. Деревина громіздких шаф, які займали чимало простору в старому варанті, стала матеріалом для підвісних полиць.


Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell


Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell

Підвішена зелень створює ненав'язливий візуальний бар'єр між столовою та вітальною. Це дозволяє природному світлу вдало обігрувати зелені відтінки.

Автор: Юлія Бабич