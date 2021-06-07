Основна мета ремонту полягала в тому, щоб створити затишний простір, де можна розслабитися та відчути зв'язок з природою. Спершу архітекторам довелося змінити конфігурацію квартири, щоб зонувати її на кухню, вітальню, робочий простір та технічне приміщення.

Читайте також Стильна та лаконічна квартира у Львові: фото проєкту, що надихає

Протягом перших декількох днів демонтажу, архітектори виявили оригінальний кахель та масивну дерев'яну підлогу. Саме це стало натхненням для наступних рішень.



Мінімум кольорових акцентів не навантажують простір / Фото Dwell



Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell

Щоб доповнити віднайдені елементи квартири, у ванній кімнаті з'явилася стильна підлога з тераццо. Весь простір зв'язаний скляними перегородками. Завдяки відсутності класичних дверей, квартира виглядає просторішою й світлішою.



Оригінальна плитка / Фото Dwell



Архітектори використали скляні перегородки / Фото Dwell

Вивільнений простір архітектори використали для облаштування зони відпочинку.



Оригінальна зона відпочинку / Фото Dwell



Робочий простір / Фото Dwell



Кімнатні рослини розташовані по усій квартирі / Фото Dwell



Між спальнею та санвузлом облаштована скляна розсувна перегородка / Фото Dwell

Уся зелень, яка прикрашає квартиру – це власна колекція замовника. Для того, щоб вдало розташувати кімнатні рослини, архітектори вирішили звернутися до ідеї повторного використання. Деревина громіздких шаф, які займали чимало простору в старому варанті, стала матеріалом для підвісних полиць.



Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell



Кімнатні рослини в інтер'єрі / Фото Dwell

Підвішена зелень створює ненав'язливий візуальний бар'єр між столовою та вітальною. Це дозволяє природному світлу вдало обігрувати зелені відтінки.