До та після: нудна бежева вітальня перетворилася на вибух кольору – фото

Інтер'єр нейтральних відтінків виглядає приємно, але досить нудно. Ця вітальня була досить застарілою та нецікавою, але її змогли кардинально переформатувати.

В цьому будинку мешкає дизайнерка Наталі Пап'є. Вона хотіла змінити у вітальні все: заплямований килим, однотонні стіни й відсутність "особистості". У підсумку вийшов барвистий та еклектичний інтер'єр.

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Такою вітальня була в процесі ремонту / Фото Apartmenttherapy

Дім розташований у Північній Кароліні, що в США. Родина дизайнерки переїхала туди з Чикаго. Дизайн інтер'єру був надбанням від попередніх власників. Господарі хотіли змінити в будинку буквально все.

Спершу довелося позбутися 3 шаф у кімнаті, а також килимового покриття. Замість шаф зробили вбудовані ніші у стіні. Цю зону пофарбували в яскравий синій колір.



Тепер інтер'єр виглядає так / Фото Apartmenttherapy

На стіну поруч наклеїли шпалери зі "зміїним" візерунком. Решту меблів виготовили у відтінках, що чудово доповнюють синю стіну: оранжевому, сірому, кремовому тощо.



Усе виглядає надзвичайно стильно та органічно / Фото Apartmenttherapy

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Кімната отримала свою "особистість" і стала місцем тяжіння в домі. Інтер'єр доповнили концертними плакатами чоловіка дизайнерки, а також сучасними диванами.