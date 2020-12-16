Якщо вам набридли стандартні пластикові прикраси на ялинку, замініть їх декором із сухофруктів. Сушені апельсини й лимони мають стильний вигляд, приємний запах і пасують до будь-якого інтер'єру.

Редакція Дизайн 24 розповідає, як зробити оригінальний декор із сухофруктів.

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Декоративний вінок на двері / Фото Pinterest

Сухофрукти – довговічний декор, що буде радувати вашу родину протягом кількох років поспіль. Такі прикраси екологічні, приємні на дотик і мають чудовий аромат.

Сухофрукти над каміном:

Як зробити сухофрукти для декору

Наріжте апельсини, лимони, грейпфрути тоненькими кружечками. Промокніть їх паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.

Далі можна обрати спосіб, як висушити фрукти.



Найпростіший варіант декору / Фото Elledecoration

В духовці



Як висушити фрукти / Фото 365news.biz

Розігрійте духовку на 90-100 градусів. Викладіть фруктові кружечки на деко, тримайте в духовці приблизно 1 годину. Переверніть фрукти та знову залиште їх на годину.

Такий спосіб сушки фруктів потребує від 2 до 8 годин, в залежності від духовки, товщини шматочків, соковитості фруктів. Під час сушіння цим способом потрібно стежити, щоб фрукти не згоріли.



Сухофрукти на ялинці / Фото Elledecoration

На батареї

Викладіть шматочки сухофруктів на папір або пергамент. Не використовуйте газету: фарба може відбитися на фруктах. Залиште декор на підвіконні або на підлозі біля батареї.



Шматочки фруктів в мисці можна використовувати як самостійний декор / Фото 365news.biz

Різним фруктам потрібен різний час для того, аби висохнути повністю. Загалом цей процес триватиме 1-2 тижні. Коли шматочки висохнуть, вони стануть твердими й змінять колір. Наприклад, м'якоть апельсинів стає темно-червоною.



Варіант яскравого віночка / Фото Elledecoration

Сухофрукти можна розвішати на нитках.

У дегідраторі

Якщо маєте дегідратор – сушку для фруктів, – зробити декор дуже просто. Виставте відповідний режим, завантажте шматочки й насолоджуйтеся результатом.



Гірлянда із фруктів / Фото Pinterest

Ідеї декору з сухофруктів

Віночок на двері

За основу можна взяти вінок зі штучних соснових гілок – такі продаються в супермаркетах. Або ж назбирати гілочки та зробити заготовку самим.



Віночок із сухофруктів / Фото Pinterest

За допомогою пістолета з клеєм приклейте шматочки апельсинів, лимонів і навіть яблук на вінок. Використовуйте також спеції: зірочки анісу, корицю, кардамон.



Варіант екологічної ялинки / Фото Pinterest

Декор із горіхів та сухофруктів:

Основу можна заклеїти повністю, щоб її не було видно. А можна тільки трохи прикрасити сухофруктами. Вінок з чудовим ароматом стане улюбленим в родині.



Прикраса на стелю / Фото Pinterest

Ялинкові прикраси



Ялинкові іграшки з апельсинів / Фото vilingstore.net

Щоб зробити такі, потрібна тільки ваша фантазія. Міксуйте різні фрукти, спеції, шишки, жолуді тощо. Зв'язуйте їх декоративними стрічками або нитками – декор готовий.



Ялинка із сухофруктів / Фото 365news.biz

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Підсвічник з сухофруктами



Простий підсвічник / Фото 365news.biz

Найпростіший варіант – взяти блюдце або тарілку, поставити на неї одну або кілька свічок і прикрасити простір між ними сухофруктами, гілочками й шишками.



Оригінальна гірлянда / Фото Pinterest

Декоративне панно



Панно зі спецій та сухих фруктів / Фото Pinterest

Для нього знадобиться натуральна тканина: рогожа, льон, мішковина тощо. Прикрасьте панно не тільки сухофруктами, а й крупами, фасолею, горохом. Використовуйте джутові й бавовняні нитки.

Такий декор має трохи грубий, але дуже цікавий вигляд. Крім того, він є повністю екологічним.