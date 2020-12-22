Часу до свят залишається усе менше, тому пора подбати про прикраси для дому, а ще – про оригінальні подарунки. Ці українські виробники допоможуть вам знайти цікаві й автентичні сувеніри.

Про стильні речі для декору повідомляє ресурс #ШОТАМ.

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Кераміка від Solomea

Цей бренд виготовляє прикраси та декор з кераміки. Для своїх продуктів використовують глину, фаянс, порцеляну та напівпорцеляну. Усі матеріали є безпечними та якісними.



Ялинкові прикраси від Solomea / Фото shotam.info

В асортименті Solomea – сережки, намиста і посуд. До свят тут виготовляють також іграшки на ялинку: зірки, місяці, будиночки, єдинорогів тощо.

Prosto ta vesh: екоялинки з дерева

Сьогодні чимало людей відмовляються від живих ялинок, замінюють їх штучними, або різними альтернативними варіантами. Цей український бренд пропонує вам ялинку з деревини. Вона прослужить багато років, а ще – має аромат, не гірший за справжню.



Новорічні прикраси від Prosto ta vesh / Фото shotam.info

Prosto ta vesh пропонують ялинки на різний смак: від мінімалістичних до розкішно задекорованих. Також в асортименті є дерев'яні ялинкові іграшки.

Льняні скатертини від MoonLinen



Ці вишиті серветки нагадують вміст старовинної бабусиної скрині / Фото shotam.info

Ця майстерня виготовляє скатертини, серветки, простирадла та постільну білизну – усе з натурального льону. Бренд вже має новорічну колекцію зі святковою вишивкою. Усі вироби є лімітованими, адже майстерня має на меті розвивати індивідуальність.

Різдвяні віночки від Paporot Flowers

Онлайн-майстерня з Тернополя виготовляє букети та декор із сухоцвітів. Перед Новим роком тут з'явилися цікаві композиції з ялинковими прикрасами, бавовною, шишками, сухофруктами й прянощами.



Святкова композиція з сухих квітів та ялинкових гілок / Фото shotam.info

Такі віночки будуть прикрашати вашу оселю досить довго, адже вони не в'януть.

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Зробив тато – різдвяний вертеп

Ця сімейна мануфактура розташована у Львові. У майстерні "Зробив тато" усе виготовляють з екологічно чистої деревини.



Вертеп від майстерні "Зробив тато" / Фото shotam.info

В асортименті є іграшки, аксесуари та побутові речі. Напередодні свят у "Зробив тато" виготовили дерев'яні іграшки, вертепи й розмальовки.

Такий набір можна розмалювати власноруч і прикрасити ним оселю.