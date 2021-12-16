Влаштувати новорічну вечерю можна двома способами: за столом або у вигляді шведського фуршету. Незалежно від того, який варіант ви оберете, подбайте про те, щоб стіл тішив своїм оформленням. Пам’ятайте, що в новорічну ніч можна дозволити собі все що завгодно!

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Варто зочередитися на двох-трьох кольорах. Завдяки цьому ви уникнете неестетичного захламленого ефекту.

Чарівна атмосфера / Фото pexels

Прикраси можна підвішувати до стелі, поруч з вікном або навколо вхідних дверей. Нехай з люстри визирають зірки, а зі стін – блискучі гірлянди. Пам’ятайте, що багато цікавих прикрас можна зробити самостійно!

Серед хітів сезону – ефектні помпони. Такі блискучі кульки можна повісити на карниз для вікон або прямо над новорічним столом.

Неймовірні деталі / Фото pexels

Новорічна ніч – це чарівна вечірка, де атмосфера інтер'єру має особливе значення. Щоб створити інтимну, злегка загадкову ауру свята, обов’язково продумайте аранжування освітлення! Виберіть золоті орнаменти у вигляді витончено миготливих гірлянд, паперових зірочок і скляних ліхтариків.

Чарівна аура / Фото pexels

Прикрасьте вікно легкими шторами, а на підвіконні поставте ажурні ліхтарики та свічники. Тонкі свічки також можна знайти в декоративних канделябрах на головному столі та на допоміжних консолях.

Якщо у вітальні є настінні бра та настільні лампи, які дають стримане, м’яке світло, використовуйте їх і відмовтеся від верхнього освітлення.