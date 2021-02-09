До цього бару неможливо потрапити просто з вулиці. Він розташований у підвалі під рестораном True Burger. Усе в приміщенні має атмосферу ілюзорності й секретності.

Оригінальний інтер'єр львівського закладу під назвою Hendrick's Bar Lviv створила українська студія дизайну YOD design lab.

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Інтер'єр приглушених відтінків / Фото YOD design lab

У закладі зробили чотири зали, що розташовані послідовно один за одним. "Родзинкою" інтер'єру став світильник довжиною 14 метрів. Його труби пронизують стіни, наче кровоносні судини.



Білі стіни добре відбивають тіні від світильників / Фото YOD design lab

Світильник переходить з одного залу в інший і розгалужується там, де потрібна ілюмінація. Оскільки заклад розташований у підвалі, тут немає вікон. Їх імітують ніші, що підкреслені оригінальним ефектом світлотіні.



Основною в інтер'єрі стала гра світла і тіні / Фото YOD design lab

Ідея інтер'єру полягає в тому, щоб відвідувачі тимчасово забули про гаджети і поринули в старий-добрий доцифровий світ. Сьогодні складно уявити, що декілька століть тому все довкола було аналоговим: зустрічі, спілкування і навіть розваги, – розповідають дизайнери.



Світильник довжиною 14 метрів пронизує усі зали / Фото YOD design lab

Концепт вдалося втілити за допомогою оригінальних механізмів, що створюють оптичні ефекти й змушують тіні стрибати.

За основу взяли праксіноскоп – прилад, створений у 1877 році французьким винахідником Емілем Рейнобом. Праксіноскоп використовує таку властивість, як інерція людського зору. Більшість із нас експериментували з нею у дитинстві – малювали в блокноті зображення, а потім швидко гортали сторінки. Виникав ефект рухливої картинки, – діляться дизайнери.



У барі чимало затишних куточків / Фото YOD design lab

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Цей ефект ліг в основу перших оптичних приладів, із яких згодом виникла анімація. У львівському барі Hendrick's розташували цілих чотири варіації праксіноскопу.



Велику увагу присвятили деталям в інтер'єрі / Фото YOD design lab

Адреса: вул. Миколи Вороного, 3, місто Львів, Україна



Цікаві деталі у секретному барі / Фото YOD design lab

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