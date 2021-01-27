Тематичний супермаркет мережі "Сільпо" відкрили у Боярці, що під Києвом. У його інтер'єрі використали циркову тематику.

Джерело: Silpo.ua

Дизайн нового супермаркету присвятили цирку без тварин. Заклад має площу 1798 квадратних метрів.

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Куля для мотоциклістів, вмонтована в стелю / Фото Silpo.ua

Стіни супермаркету декорували розписами у вінтажному стилі. На стелі розмістили повітряну кулю та "кулю сміливості" – це атракціон у формі сфери, всередині якої їздили мотоциклісти.

У центрі "кулі сміливості" розташували не мотоцикл, а електроскутер – на знак поваги до природи. Представники супермаркету стверджують, що саме на таких кур'єри розвозять замовлення.



Циркова тематика в інтер'єрі супермаркету / Фото Silpo.ua

Також під стелею змонтували залізничну колію з символом Боярки – паровозом "Кукушка". “Кукушкою” назвали паровоз серії К, що мав посилений паровий котел та збільшений діаметр коліс. Також до інсталяції додали зозуленят, що граються паровозом.



До стелі прикріпили паровоз, як символ Боярки / Фото Silpo.ua

У низці міст України існує заборона на роботу пересувних цирків з тваринами. Не купуватимуть нових тварин і в державні цирки – так заявило Міністерство культури у 2019 році. Однак тварини все ще експлуатуються в українських цирках.

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