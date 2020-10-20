Електрокамін, як декоративний елемент інтер'єру, з кожним роком стає все популярнішим. Пов'язано це з безпекою його використання й простотою установки, на відміну від біокамінів і класичних дров'яних камінів. Тенденції новинок у технологіях візуалізації полум'я і дизайні електрокамінів задає ірландська компанія Dimplex.

Саме компанія Dimplex винайшла цей продукт і сьогодні є однозначним лідером з продажу електричних камінів. Інженери компанії постійно працюють над удосконаленням і оновленням модельного ряду, а перед масовим виробництвом продукція проходить довгострокове тестування. Тому, купуючи продукцію Dimplex, можна бути повністю впевненим у якості європейського рівня.

Новинка від Dimplex – серія Symphony XHD



На фото електрокамін Symphony XHD 28. Детальніше про модель можна дізнатися на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua

Лінійка електрокамінів Dimplex Symphony є класично вбудовуваними камінами, що виробляються вже багато років і користуються величезною популярністю. У третьому кварталі 2020 року модельний ряд поповнився трьома камінами серії Symphony XHD, що практично ідентичні за дизайном і функціоналом, і відрізняються тільки габаритними розмірами.

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Основні переваги електрокамінів Symphony XHD

Камін має тонку рамку корпусу, що робить його дизайн більш витонченим і дозволяє встановлювати в сучасному інтер'єрі. Для управління електричним каміном можна використовувати як пульт, так і сенсорну панель, розміщену на корпусі. Сенсорна панель гасне в разі неактивності. Полум'я в каміні стало ще більш яскравим, крім цього, можна самостійно задавати яскравість, швидкість і вибрати 3 кольори підсвічування вогню.

Муляж дров в каміні використовується такий же, як і в преміум 2D камінах серії Revillusion. Завдяки вбудованим світлодіодам, дрова мають функцію тління, яку можна використовувати окремо від візуалізації полум'я. Електрокаміни Symphony XHD оснащені таймером вимикання як візуалізації полум'я, так і обігріву.

Споживання електрики електричним каміном внаслідок використання LED технологій складає всього 0,018 кВт. Тобто, щоб спожити 1 кВт електроенергії, потрібно близько 55 годин безперервної роботи каміна при візуалізації. Потужність обігрівача 1,5 кВт, обігрів і візуалізація можуть працювати окремо. Обігрівач має вбудований термостат, завдяки цьому камін може підтримувати задану температуру.

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На фото електрокамін Royal Shine 50 (В * Ш * Г мм – 1327 x 450 x 160). Детальніше можна дізнатися на фірмовому сайті royal-flame.com.ua

Новинки бюджетних електрокамінів Royal Flame

Компанія є лідером серед виробників бюджетних камінів. Обумовлено це тим, що при доступній ціні, каміни цієї марки мають якісну збірку і візуалізацію полум'я. Крім того, серед бюджетних виробників, саме Royal Flame може похвалитися великим асортиментом електрокамінів.

Оновлення вбудованих широких камінів серії Royal Shine EF

Величезна популярність настінних камінів Royal Shine EF сприяла оновленню моделей цієї серії. Зараз модельний ряд налічує 3 типових розміри: від компактного Royal Shine EF 36 до Royal Shine EF 72 шириною 1,8 метра. Основною зміною стало декоративне наповнення каміна. Замість застарілого цільного муляжу дров, виробник укомплектував каміни декоративними кристалами й преміум дровами, які можна розташувати в каміні на свій смак, завдяки простому доступу до топки каміна (щоб зняти переднє скло, не потрібно спеціального інструменту).



Комплектація електрокаміна серії Royal Shine

Візуалізація полум'я стала ще більш яскравою і насиченою. Електрокамін має 5 режимів яскравості полум'я і три кольори підсвічування. Вбудований обігрівач має можливість вибору потужності 0,75 – 1,4 кВт і підтримку заданої температури в приміщенні. На лицьовій панелі присутній LED дисплей з індикацією режимів роботи, який вимикається при відсутності активності.



На фото електрокамін Royal Shine 72 (В * Ш * Г мм – 1830 x 550 x 140). Детальніше можна дізнатися на фірмовому сайті royal-flame.com.ua

Новинки недорогих класичних камінів серії Goodfire

На фото електрокамін Royal Goodfire 28 LED. Детальніше можна дізнатися на фірмовому сайті royal-flame.com.ua

Крім широких камінів Royal Shine EF, оновлення торкнулися й серії недорогих класичних електрокамінів Goodfire. Сьогодні лінійку представляють 6 моделей, від компактної з шириною 23 дюйма до габаритної 36-дюймової, ширина якої становить 989 мм. Всі електрокаміни мають однаковий дизайн і технологію візуалізації полум'я, відрізняються між собою тільки розмірами.

Детальніше про каміни серії Goodfire можна прочитати тут: Кращі бюджетні електрокаміни Royal Flame: новинки класичної серії Goodfire за доступною ціною

Особливості цих електрокамінів: 5 режимів регулювання яскравості полум'я, 3 кольори підсвічування полум'я, низьке споживання при візуалізації полум'я (LED технології), звуковий ефект горіння дров, вбудований обігрівач з можливістю перемикання потужності 0,75 – 1,4 кВт, інформаційний дисплей на задній стінці каміна, таймер відключення.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоу-румі Dimplex за адресою: м Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію по камінах Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, по електрокамінах Royal Flame – на сайті royal-flame.com.ua або за тел. (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.