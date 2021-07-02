Керувати освітленням, цифровою апаратурою, шторами, жалюзі, вимикачами сьогодні можна на відстані. Уже не є дивиною дистанційний нагляд за оселею – за тим, що відбувається в будинку та навколо нього. А роботи-помічники давно стали невід'ємними атрибутами сучасного побуту.

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"Розумнішають" не лише системи безпеки, протипожежні сигналізації, замки, парковки, а навіть холодильники та ліжка. Таке розмаїття радує, але разом із тим і бентежить. Як із багатющого асортименту смартсистем обрати найпотрібніші? Розберімося ж, на яку техніку слід насамперед звернути увагу.

Нові технології для підтримання мікроклімату



Розумна система Daikin для управління кліматом у домі / Фото Daikin

Перш ніж облаштовувати кухню розумною електронікою, а спальню – анатомічними подушками із сенсорами, подбайте про загальне здоров'я родини, покликавши на допомогу сучасні технології для підтримки оптимального мікроклімату в усьому домі. І розпочніть оновлення оселі із забезпечення кондиціонування та очищення повітря в ній.

За контроль клімату відповідають розумні агрегати. Вони здатні підтримувати алгоритмічно налаштовані параметри температури, вологості та хімічного складу повітря. Комплект обладнання від одного виробника дає змогу централізувати керування всіма кліматичними пристроями.

Ефективна система клімат-контролю:

Підтримує оптимальний баланс між температурою та вологістю.

між температурою та вологістю. Зменшує кількість пилу в повітрі (що особливо актуально в літню пору року).

в повітрі (що особливо актуально в літню пору року). Очищає повітря від алергенів та неприємних запахів.

від алергенів та неприємних запахів. При цьому споживає мінімум такої дорогої електроенергії.

такої дорогої Зручна в експлуатації.

Перед встановленням системи з кількох кліматичних пристроїв слід проаналізувати особливості простору. Найкраще з цим упорається фахівець-інсталятор: він вивчить план приміщення й створить візуалізований проєкт розміщення клімат-системи. Щоб усі її складники гармонійно вписались в інтер'єр, радимо звернути увагу на виробників, які пропонують широку лінійку кольорових рішень.

Буде розумним встановити кондиціонер одночасно з очищувачем повітря. Важливо подбати й про інші елементи регулювання клімату: опалення, вентиляцію тощо. Хаотично встановлюючи техніку, ви змарнуєте багато часу та коштів – і набір окремих пристроїв все одно не зможе стати повноцінною автоматизованою клімат-системою, яка регулює всі кліматичні показники у приміщенні.

Кондиціонери з інтелектуальним тепловим датчиком



Яким має бути розумний кондиціонер / Фото Daikin

Сучасні кондиціонери оснащуються інтелектуальними тепловими датчиками, що самостійно визначають температуру поверхонь. Растровий датчик визначає температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій його площі. Згідно із налаштуваннями кондиціонер переходить у потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні ділянки приміщення.



Датчик вимірює температуру, розбиваючи приміщення на 64 квадрати / Фото Daikin

Якщо ви не вдома, сучасними домашніми смартсистемами, у тому числі кондиціонерами, можна керувати дистанційно – зі смартфона. Обравши кліматичне обладнання з лінійки Daikin Stylish, ви зможете прецизійно контролювати його роботу:

Встановлювати розклад дій та температурних режимів для різних приміщень, а також режим "відпустки".

та температурних режимів для різних приміщень, а також режим "відпустки". Програмувати таймер для увімкнення та вимкнення системи.

для увімкнення та вимкнення системи. Відстежувати споживання електроенергії в режимі реального часу.

Голосове керування полегшує взаємодію із застосунком для клімат-системи, установленим на смартфоні.

Отже, усе, що потрібно для дистанційного формування домашнього клімату, – смартфон, скачаний на нього застосунок та сам мобільний зв'язок. Ви зможете вивести на екран смартфона загальну інформацію про "погоду" вдома, а також отримаєте доступ до коригування кліматичних умов у своїй оселі.

Очищення та зволоження повітря



Обирайте очищувач повітря, який потребує мінімального обслуговування / Фото Daikin

Стримерні пристрої для очищення, зволоження та дезодорації повітря вивели наше уявлення про комфорт у приміщенні на якісно новий рівень. Так, вертикальні очищувачі повітря MCK55W від Daikin окрім підтримання оптимального мікроклімату знищують бактерії, віруси, прибирають забруднюючі шкідливі речовини, бруд та неприємні запахи.

Ще одна незаперечна перевага сучасних очищувачів повітря – простота експлуатації. На відміну від техніки старшого покоління, їм не потрібна заміна фільтрів попереднього очищення, що виловлюють великі фракції пилу. Також не потребують додаткового обслуговування блоки стримера та генерації активних плазмових іонів.

Отже, розумні технології – це розумні інвестиції. Звісно, коштує смарттехніка недешево, але комфорт та здоров'я мешканців вашого дому, гадаємо, того варті.