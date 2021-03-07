Нове життя стола: дизайнерка віртуозно фарбує старі меблі
Якщо у вас є старий стіл, не поспішайте його позбуватися. Навіть старі радянські меблі можна перетворити на справжній витвір мистецтва. Розповідаємо, як дизайнерка робить із непотребу чудові предмети інтер'єру.
Джерело:інстаграм Тетяни Горілчаної
Сьогодні усе більше людей мають цікаве хобі – перефарбовування старих меблів. Це економно та екологічно – допомагає не купувати нові предмети для дому, а дати старим речам інше життя.
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Стіл, який перефарбували / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
Редизайн меблів – новий напрям в сучасному дизайні. Займатися редизайном можуть майже всі, адже для цього не потрібні спеціальні навички чи освіта.
Таким він був до редизайну / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
Дизайнерка Тетяна Горілчана декорує старі меблі та робить із них дуже стильні предмети. Цей розкладний стіл здавався таким, що тільки займає місце у квартирі.
Дивіться, як зі старого столу зробили сучасний варіант:
Однак з нього зробили дуже стильний столик. Поверхню пофарбували у білий, синій і чорний кольори. Зі смуг сформували цікавий візерунок. Оригінально виглядають ніжки – у білому кольорі вони є чудовим варіантом для стилю лофт.
Для того, щоб пофарбувати стіл, з нього довелося старий зняти шар лаку.
Стіл можна використовувати у складеному і розкладеному вигляді / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
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Стіл можна розкладати повністю, а можна тільки половину. Навіть у складеному вигляді він виглядає стильно.
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