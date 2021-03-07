Якщо у вас є старий стіл, не поспішайте його позбуватися. Навіть старі радянські меблі можна перетворити на справжній витвір мистецтва. Розповідаємо, як дизайнерка робить із непотребу чудові предмети інтер'єру.

Сьогодні усе більше людей мають цікаве хобі – перефарбовування старих меблів. Це економно та екологічно – допомагає не купувати нові предмети для дому, а дати старим речам інше життя.

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Стіл, який перефарбували / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya

Редизайн меблів – новий напрям в сучасному дизайні. Займатися редизайном можуть майже всі, адже для цього не потрібні спеціальні навички чи освіта.



Таким він був до редизайну / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya

Дизайнерка Тетяна Горілчана декорує старі меблі та робить із них дуже стильні предмети. Цей розкладний стіл здавався таким, що тільки займає місце у квартирі.

Дивіться, як зі старого столу зробили сучасний варіант:

Однак з нього зробили дуже стильний столик. Поверхню пофарбували у білий, синій і чорний кольори. Зі смуг сформували цікавий візерунок. Оригінально виглядають ніжки – у білому кольорі вони є чудовим варіантом для стилю лофт.

Для того, щоб пофарбувати стіл, з нього довелося старий зняти шар лаку.



Стіл можна використовувати у складеному і розкладеному вигляді / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya

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Стіл можна розкладати повністю, а можна тільки половину. Навіть у складеному вигляді він виглядає стильно.