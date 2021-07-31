Коли господарі купували нову квартиру, вона була лише порожнім приміщенням старої індустріальної будівлі. Простір відкритого плану мав цегляні колони та стельову бетонну плиту, яку прикрашали балки.

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Архітектори Emil Eve взялися перетворювати покинутий простір у теплий та гостинний дім.

Фантастична трансформація / Фото The Nordroom

Продовжуючи лінію балок, дизайнери додали простору багато дерев'яних матеріалів, затишні текстури та рослини. У поєднанні це створило дуже затишну атмосферу.

Місце, куди хочеться повертатись / Фото The Nordroom

Вдало підібрані сучасні матеріали створили гармонію з цегляними стінами та бетонними блоками. Ця квартира є чудовим варіантом продовження майбутнього старих промислових будівель.

Тандем сучасності та історії / Фото The Nordroom