Eleftheria Square – це нова основна площа Нікосії, яка покликана стати простором для єднання та живого спілкування. "Зелена лінія" неначе сполучає дві частини міста – історичну та сучасну.
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Центральний простір Нікосії / Фото Archdaily
У проєкті вдалося обіграти сусідство з стародавніми мурами, які оточували місто ще в 16 столітті. Площа Елефтерія стала уособленням сучасності, яке не претендує на витіснення історії.
Зелень – важливий елемент проєкту / Фото Archdaily
З мосту відкривається чудовий вид на Венеціанські стіни та історичну частину міста. Насолодитися чудовими краєвидами міста може кожен охочий, що було головним задумом архітекторів.
Витончена динаміка форм / Фото Archdaily
Площа Елефтерія – це проєкт, який демонструє можливість гнучкого поєдання динамічної сучасності та історії в одне ціле.