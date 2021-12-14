Eleftheria Square – це нова основна площа Нікосії, яка покликана стати простором для єднання та живого спілкування. "Зелена лінія" неначе сполучає дві частини міста – історичну та сучасну.

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Центральний простір Нікосії / Фото Archdaily

У проєкті вдалося обіграти сусідство з стародавніми мурами, які оточували місто ще в 16 столітті. Площа Елефтерія стала уособленням сучасності, яке не претендує на витіснення історії.

Зелень – важливий елемент проєкту / Фото Archdaily

З мосту відкривається чудовий вид на Венеціанські стіни та історичну частину міста. Насолодитися чудовими краєвидами міста може кожен охочий, що було головним задумом архітекторів.

Витончена динаміка форм / Фото Archdaily

Площа Елефтерія – це проєкт, який демонструє можливість гнучкого поєдання динамічної сучасності та історії в одне ціле.