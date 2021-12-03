Втім, саме оновлення підлоги дасть найбільший ефект при зміні інтер'єру. Трішки зусиль – і атмосфера у вашій оселі зміниться до невпізнаваності.

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Фарбування

Напевно, один із найлегших способів надати підлозі нових відтінків. Гарна новина – ламінат також чудово піддається фарбуванню. Найбільш популярним рішенням є білий колір, але не варто дослухатись до тенденцій, якщо вони суперечать вашим смакам.

Стильне оновлення / Фото Pinterest

Лакування

Це рішення виглядає простішим, але це лише на перший погляд. Вибрати хороший лак – завдання не з легких.

Окрім того, пошкоджена лакована поверхня – це проблема, вирішити яку майже неможливо. Якщо ви перфекціоніст та не зможете дивитися на подряпану поверхню – шліфувати і знову лакувати всю підлогу буде проблематично.

Віск

Воскування підлоги набирає все більшої популярності. Віск пікреслює текстуру дерева та захищає матеріал від негативного зовнішнього впливу. Єдиний мінус – воскована підлога потребує подальшого догляду.

Візерунки

Доволі часто недоліки старого покриття можна перетворити на елегантний творчий задум. Якщо ви маєте гарну уяву та не боїтеся експериментів – ваша підлога може стати нічим не гіршим від полотна художника. Щоправда, до результату своєї роботи якийсь час потрібно буде звикати – нетипові рішення завжди потребують часу на адаптацію.