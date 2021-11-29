Нічого зайвого: простий дім у лісі, який огорне теплом та затишком

Затишок – саме цього нам зараз хочеться найбільше. Для нього треба небагато – лише ліс, невеличкий будинок та атмосфера неквапливості.

Студія сучасної архітектури та дизайну Stephenson Design Collective з Сієтла розробила каюту A-Frame в горах штату Вашингтон. Дім створений для відпочинку від швидкого темпу міста в обіймах природи.

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Для створення каюти потрібні лише фанерні панелі, а дах збудований з металу. Будиночок готовий захистити мешканців навіть у найлютіший мороз.

Чарівний притулок у лісі / Фото Contemporist

Головна зірка затишного дерев'яного інтер'єру – камін. Він дарує таке необхідне тепло та забезпечує неймовірну затишну атмосферу.

Чудове місце для відпочинку та роздумів / Фото Contemporist

У домі є спальня, кухня та вітальня. Мінімалістичне помешкання у лісі – прекрасна інвестиція, пошкодувати про яку не доведеться нікому.