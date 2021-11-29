Студія сучасної архітектури та дизайну Stephenson Design Collective з Сієтла розробила каюту A-Frame в горах штату Вашингтон. Дім створений для відпочинку від швидкого темпу міста в обіймах природи.
Цікаво На краю скелі: як виглядає хатина безлюдника на висоті 2,5 тисячі метрів
Для створення каюти потрібні лише фанерні панелі, а дах збудований з металу. Будиночок готовий захистити мешканців навіть у найлютіший мороз.
Чарівний притулок у лісі / Фото Contemporist
Головна зірка затишного дерев'яного інтер'єру – камін. Він дарує таке необхідне тепло та забезпечує неймовірну затишну атмосферу.
Чудове місце для відпочинку та роздумів / Фото Contemporist
У домі є спальня, кухня та вітальня. Мінімалістичне помешкання у лісі – прекрасна інвестиція, пошкодувати про яку не доведеться нікому.