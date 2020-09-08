Будівля з двома квартирами розташована на пагорбі, що височіє над португальською столицею – Лісабоном. Одна з них зазнала капітального ремонту – мінімалістичний інтер'єр з відкритим басейном, з якого добре видно місто. Через жорсткі канони класичного мінімалізму всередині взагалі немає декору .

Будівлю спорудили на вулиці Коста-ду-Каштелу, інформує Archdaily.

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Апартаменти розташувались в одному з численних будинків "Гайолейрос" – бюджетному житлі Португалії, яке має дивне планування. Так, квартири в таких будинках вирізняються тим, що спальні тут розміщені між передпокоєм та вітальнею. Фактично приватні зони житла є публічними.



Тераса тут зроблена між двома верхніми поверхами / Фото Archdaily

Ця будівля ще й розміщена просто на пагорбі, з якого відкривається вид на Лісабон. Тому на даху споруди дизайнери вирішили облаштувати літню терасу з басейном.



Жовтий колір тут дисонує з білим / Фото Archdaily

Інтер'єр побудований на контрасті між дерев'яними підлогами і сліпучим білим кольором на стінах та стелі. Винятком є лише сходи, що вибиваються яскраво-жовтим тоном.



Загалом тут є два басейни / Фото Archdaily

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Всередині майже відсутній декор, що робить стиль строгим мінімалістичним.

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