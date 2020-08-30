Архітектор Том Страла завершив проєктування приватного будинку неподалік Берна, що у Швейцарії. Житло передбачене для великої сім'ї, а інтер'єр не передбачає використання декору взагалі. Більше про будинок з суворим мінімалістичним дизайном – читайте в матеріалі.

Власники будинку – подружжя, яке має двох дочок та одного сина, повідомляє Dezeen.

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За словами дизайнера, інтер'єр був розроблений спільно з власниками.



Мінімалізм прослідковується у всьому будинку / Фото Dezeen

Мій підхід полягає в тому, щоб спочатку зрозуміти, як живуть мої клієнти, яка їх внутрішня динаміка і що для них важливо щодня,

– розповів Том Страла.

Спальні кімнати для дітей були відведені на нижній поверх будинку, хоч зазвичай дитячі кімнати розташовані нагорі.

Кожна спальня тут має двоє дверей, одна з яких забезпечує вихід у сад, а інша веде до вітальні. Остання обладнана розсувними заскленими панелями, що виходять на відкриту терасу.



З кухні також можна потрапити відразу в гараж / Фото Dezeen

Спальня батьків розташована у мансарді будинку, яку переробили з горища.

Внутрішнє оздоблення має звичайні білі стіни, а подекуди бліді дерев'яні дошки. Кольорові вкраплення пропонуються у ванних кімнатах, де глазурованою блакитною плиткою облицьована душова кабіна.



З тераси добре видно річку / Фото Dezeen

Серед інших особливостей строгого мінімалістичного дизайну, інтер'єр може похвалитись оголеними бетонними поверхнями, які покриті темно-сірою плиткою, щоб нагадувати "камінь у ландшафті".

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