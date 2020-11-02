Рослини в інтер'єрі відіграють чималу роль, однак ми часто не задумуємося про них на етапі ремонту. Які вазони зараз в тренді і як стильно оформити ними дім – читайте у нашому матеріалі.

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Кімнатні рослини активно використовують в дизайні / Фото Agroklassiksnab

Мало хто знає, що серед вазонів є трендові й такі, що вийшли з моди. Зараз популярні рослини, що не потребують складного догляду.

В моду увійшло графічне забарвлення, велике листя цікавих геометричних форм та незвичайні поєднання кольорів.

Банан



Банан в інтер'єрі виглядає дуже стильно / Фото Agroklassiksnab

Якщо у вашій квартирі висока стеля і багато світла – негайно купуйте цей незвичний вазон. Банан стрімко завойовує прихильність серед дизайнерів.

Довгі стовбури та велике листя вражають уяву. Гості вашого дому неодмінно звернуть увагу на рослину з тропіків.

Але банан росте досить великим, тому зважайте, чи вистачить йому місця.

Бегонія плямиста



Бегонія може стати чудовим подарунком / Фото Botanichka

Має велике, видовжене або кругле листя з білими плямами. Цей стильний вазон завоював прихильність користувачів Instagram. Він ніби спеціально розфарбований для красивих фото.

Бегонія досить вибаглива: їй потрібне розсіяне світло та помірний полив. Якщо води буде забагато, на листі з'являться коричневі плями.

Калатея



Існує чимало різних видів калатеї / Фото theflowers.su

Ця кімнатна рослина дуже невибаглива. Догляд за нею мінімальний – потрібно поставити її в піддон з галькою, в який періодично доливати воду. Також час від часу калатею можна оприскувати.

Вазон має напрочуд красиве листя. Різні підвиди рослини називають "зеброю", "гримучою змією" або навіть "хвостом павича".

Строкате листя стильних темно-зеленого й блідо-зеленого кольорів прикрасить ваш інтер'єр.

Філодендрон "Рожева принцеса"



Рослина вражає незвичним поєднанням кольорів / Фото vsesvoi43

Вазон має рожеві плями на листі, що роблять його дуже красивим. Це точно буде найбільш "інстаграмна" рослина у вашому домі.

Цей сорт філодендрону є доволі рідкісним, але сьогодні починає набирати популярності.

Монстера Альба



Монстера може вирости досить великою / Фото redka.com.ua

Нікого не залишить байдужим поєднання характерного для монстери темно-зеленого листя і сліпучо-білих акцентів.

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Цей вид пальми – своєрідний мутант, і біле листя потребує окремої уваги. Воно може обгоріти на сонці або опасти.



Вазон має досить незвичний вигляд / Фото Pinterest

Тому рослина є досить примхливою в догляді, хоча й надзвичайно стильною.