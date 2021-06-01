Студія Architecture Architecture оновила і збільшила будинок в Мельбурні, Австралія. Прибудова доповнює стару будівлю. Вона (прибудова) плавно з'єднується зі старою частиною будинку, згідно із задумом авторів проєкту Park Life House. Такий підхід дозволяє з повагою поставитися до оригінальної будівлі та водночас показати індивідуальність мешканців будинку – художника і куратора.

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Крім того, студія прагнула зробити проєкт концептуальним: створила просторий внутрішній дворик, адже Мельбурн – "місто садів". Одним із завдань було зробити свій внесок в озеленення вуличного пейзажу – в цьому районі всі вулиці сплановані навколо центрального парку.

Вигляд дому з вулиці / Фото interior.ru

При вході на територію гостей зустрічає прибудова з плавно зігнутою стіною, яка маркує кордон приватної власності й разом з тим ніби запрошує пройти далі. Всередині розташована художня студія, звідки за зовнішнім світом можна спостерігати через кругле вікно, згідно з ідеєю архітекторів, що нагадує око. Споруда не загороджує ні двір, ні фасад будинку, що дозволяє приватному простору і громадському міському пейзажу бути пов'язаними один з одним. Відгородитися і додати приватності легко, просто закривши ворота з дерев'яних рейок, які у відкритому вигляді впритул притискаються до стіни будинку.

Дворик біля дому / Фото interior.ru

Внутрішній простір основного будинку перепланували. З кожної кімнати проглядається пейзаж з вулиці. Зону кухні-вітальні-їдальні в новій прибудові, відділяє вигнута стіна з панорамним склінням, яка пов'язує двір з внутрішнім простором, впускає максимум природного світла, а також створює відчуття простору в досить вузькый житловій зоні.

Вид з вікна кухні-вітальні / Фото interior.ru

Вигнута форма прибудови робить планування цікавішим / Фото interior.ru

Лінійна кухня з фасадами, що повторюють текстуру дерева / Фото interior.ru

Внутрішній двір з озелененням / Фото interior.ru

Білі прямолінійні стіни м'яко змінюються вигнутими цеглою і бетоном. Спокійна і стримана палітра вже існувала в старому будинку, була застосована і в його новій частині. Використано бетон, цеглу, деревину і фарфор – матеріали фактурні та приземлені, які створюють відчуття затишку і захищеності. На місці з'єднання старої та нової частини будинку, знаходиться невелика галерея, де мешканці можуть продемонструвати свою любов до образотворчого мистецтва.

Затишне місце для відпочинку / Фото interior.ru

Майстерня художника з круглим вікном/ Фото interior.ru

Полиці із творами образотворчого мистецтва / Фото interior.ru

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Неймовірно красиві тіні у внутрішньому дворику. Насолода для ока! / Фото interior.ru

Генплан проєкту / Фото interior.ru