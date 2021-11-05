Незвичайна прикраса: чи варто використовувати мох в інтер’єрі

Мох асоціюється із запахом лісу, осінніми прогулянками та порою збору грибів. Ця природна родзинка може створити неймовірну атмосферу як провідний декоративний елемент в інтер’єрі.

Мох виглядає фантастично серед сучасного, мінімалістичного та екологічного стилів. Ним можна прикрасити стіни, іноді підлогу і навіть стільниці меблів.

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Мох – чудовий декоративний елемент у будь-яку пору року! Особливо з ним можна ідеально поєднати осінні скарби, такі як каштани, горіхи, жолуді та шишки.

Чарівний стиль / Фото homebook

Прикраси з моху фантастично вписуються в східну естетику. Тож якщо ви мрієте про щось на зразок міні-японського саду – обирайте прикраси з натурального каменю та моху.

Неймовірний дизайн / Фото homebook

Мохом можна прикрасити верхню частину меблів. Крім того, можна виготовити різноманітні картини з моху. Іноді роботи представлені абстрактними фігурами, іноді літерами чи зображеннями тварин. Це ідеальна альтернатива для людей, які хочуть бути ближче до природи та насолоджуватися зеленню.

Чудова ідея / Фото homebook