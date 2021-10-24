Неймовірний проєкт: дизайнери поєднали ліжко-горище із домашнім офісом
Джерело:contemporist
В Індонезії дизайнерська фірма завершила ремонт невеличкої студії. Дизайнери змогли об’єднати спальню та робочий офіс у дивовижний спосіб.
Дизайнерська фірма Co+in Collaborative Lab нещодавно завершила будівництво невеликої квартири в Джакарті площею всього 25 квадратних метрів. Тут вдалося розташувати повноцінну спальню, кухню та домашній офіс.
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В апартаментах дизайнери розробили індивідуальне інтер’єрне рішення, щоб квартира виконувала всі основні життєві функції та забезпечувала досконалий спосіб життя.
Прихований стіл в кінці ліжка і шафа під бортиком чудово поєднуються, щоб створити домашній офіс. Цей стіл також можна використовувати як обідню зону.
По довжині ліжка проходить невелика лінійна полиця, яка включає приховане освітлення, що дозволяє м’якому світінню облицювати стіну.
В кінці ліжка є невеликий двомісний диван, який при необхідності може трансформуватися у додаткове спальне місце.
На стіні навпроти дивана є ніша для телевізора, яку оточують шафи, додаючи маленькій квартирі місця для зберігання.