Дизайнерська фірма Co+in Collaborative Lab нещодавно завершила будівництво невеликої квартири в Джакарті площею всього 25 квадратних метрів. Тут вдалося розташувати повноцінну спальню, кухню та домашній офіс.

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В апартаментах дизайнери розробили індивідуальне інтер’єрне рішення, щоб квартира виконувала всі основні життєві функції та забезпечувала досконалий спосіб життя.

Чудовий простір / Фото contemporist

Прихований стіл в кінці ліжка і шафа під бортиком чудово поєднуються, щоб створити домашній офіс. Цей стіл також можна використовувати як обідню зону.

Затишні апартаменти / Фото contemporist

По довжині ліжка проходить невелика лінійна полиця, яка включає приховане освітлення, що дозволяє м’якому світінню облицювати стіну.

В кінці ліжка є невеликий двомісний диван, який при необхідності може трансформуватися у додаткове спальне місце.

Неймовірний проєкт / Фото contemporist

На стіні навпроти дивана є ніша для телевізора, яку оточують шафи, додаючи маленькій квартирі місця для зберігання.