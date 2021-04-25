Усе почалось із того, що співзасновники, Роман та Ярина Баховські вирішили започаткувати власну справу, про яку давно мріяли. І одразу пообіцяли собі, що вона буде нести ті цінності, у які вони самі вірять. За основу взяли три принципи — творити глобальний продукт в Україні, бути інноваційними та екологічно свідомими.

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У березні 2018 року автори презентували проєкт. Кумедна і водночас символічна ситуація трапилась, коли виявилось, що цей будинок перекрив дорогу, якою вивозили несанкціоновано вирубані дерева. Це змусило задуматись про те, від чого виграє локальна громада: від одноразової вирубки чи від розвитку туристичного потенціалу. Так пристрасть до створення космічних місць в унікальних локаціях поєдналась із місією збереження природи, – розповідають власники проєкту.

Розташування допомагає насолодитися природою / Інстаграм cosmos.in.retreats

Вночі можна споглядати на зоряне небо, панорамні вікна тільки сприяють цьому / Інстаграм cosmos.in.retreats

Будинок виконаний у скандинавському стилі / Інстаграм cosmos.in.retreats

На терасі можна насолодитися філіжанкою кави / Інстаграм cosmos.in.retreats

Сюди можна приїжджати кожної пори року та спостерігати, як поблизу змінює свої шати ліс / Інстаграм cosmos.in.retreats

Камін додає затишку та обігріває приміщення / Інстаграм ola_suprun

Потріскування дерева заспокоює та додає атмосферності під час перебування / Інстаграм cosmos.in.retreats

Всередині не менш стильний інтер'єр у скандинавському стилі та нотками лофту / Інстаграм cosmos.in.retreats

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Затишна спальня із панорамним вікном / Інстаграм cosmos.in.retreats