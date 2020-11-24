Неймовірний фасад вегетаріанського ресторану в Мадриді: чому тут завжди світить лампа
Сучасні заклади використовують різні цікавинки для приваблення гостей. Цей ресторан у Мадриді став відомим у всьому світі завдяки своєму чудовому фасаду. "Усе геніальне – просто", – подумаєте ви й матимете рацію.
Про ресторан з незвичним фасадом розповідає Дизайн 24.
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Власники закладу під назвою Rayén Vegano у Мадриді пофарбували свою стіну. Але не просто так: вони "візуалізували" жовте світло від вуличної лампи.
Фасад пофарбували у яскравий жовтий колір / Фото Pinterest
Цей проєкт створила команда художників. Його назвали FOS, що у перекладі з грецької мови значить "світло".
Інсталяція приваблює увагу туристів / Фото Storeinteriors
У жовте пофарбували не тільки стіну, а й картину, частину столика та стільця.
Кожен елемент фасаду потрібно розглядати окремо / Фото Storeinteriors
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На стіні ресторану – не світло, а тільки ілюзія світла, але ця ілюзія дуже яскрава й приваблива. Художники називають свій витвір "візуальною грою".
Ананаси теж є частиною інсталяції / Фото Storeinteriors
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