Сучасні заклади використовують різні цікавинки для приваблення гостей. Цей ресторан у Мадриді став відомим у всьому світі завдяки своєму чудовому фасаду. "Усе геніальне – просто", – подумаєте ви й матимете рацію.

Про ресторан з незвичним фасадом розповідає Дизайн 24.

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Власники закладу під назвою Rayén Vegano у Мадриді пофарбували свою стіну. Але не просто так: вони "візуалізували" жовте світло від вуличної лампи.



Фасад пофарбували у яскравий жовтий колір / Фото Pinterest

Цей проєкт створила команда художників. Його назвали FOS, що у перекладі з грецької мови значить "світло".



Інсталяція приваблює увагу туристів / Фото Storeinteriors

У жовте пофарбували не тільки стіну, а й картину, частину столика та стільця.



Кожен елемент фасаду потрібно розглядати окремо / Фото Storeinteriors

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На стіні ресторану – не світло, а тільки ілюзія світла, але ця ілюзія дуже яскрава й приваблива. Художники називають свій витвір "візуальною грою".



Ананаси теж є частиною інсталяції / Фото Storeinteriors