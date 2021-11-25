Проєкт іранського архітектора Фрахада Мірзаї та фірми APP Architects & Associates розташований в житловому районі міста Араку.
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Будівлю спроєктували з урахуванням конфіденційності працівників – тому всі вікна офісу прикриті цегляною композицією.
Будівля розташована в Араку / Фото APP Architects & Associates
Через інноваційне архітектурне рішення цегла не тільки не закриває огляд із вікон, але і створює неймовірний динамічний ефект – стіни імітують морські хвилі.
Окремі кирпичини пофарбовані у синій та блакитний кольори, які перетворюють фасад на рухливе полотно.
Різнокольорові фрагменти додають проєкту рухливості / Фото APP Architects & Associates
Будівля виконана у параметричному дизайні – новому стилі сучасної архітектури.
Що таке параметричний стильАрхітектура, виконана у такому дизайні, поєднує в собі складні й різноманітні форми та матеріали. Параметричні будівлі пов’язують з урбаністикою, технологічним інтер’єром та навіть модними віяннями. Головний концепт параметрики – зробити там, щоб усі елементи дизайну були взаємозалежні та адаптовані.
Проєкти сучасного архітектора можна побачити на сторінці його інстаграму.
Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates
Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates
Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates