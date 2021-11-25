Проєкт іранського архітектора Фрахада Мірзаї та фірми APP Architects & Associates розташований в житловому районі міста Араку.

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Будівлю спроєктували з урахуванням конфіденційності працівників – тому всі вікна офісу прикриті цегляною композицією.

Будівля розташована в Араку / Фото APP Architects & Associates

Через інноваційне архітектурне рішення цегла не тільки не закриває огляд із вікон, але і створює неймовірний динамічний ефект – стіни імітують морські хвилі.

Окремі кирпичини пофарбовані у синій та блакитний кольори, які перетворюють фасад на рухливе полотно.

Різнокольорові фрагменти додають проєкту рухливості / Фото APP Architects & Associates

Будівля виконана у параметричному дизайні – новому стилі сучасної архітектури.

Що таке параметричний стиль Архітектура, виконана у Архітектура, виконана у такому дизайні , поєднує в собі складні й різноманітні форми та матеріали. Параметричні будівлі пов’язують з урбаністикою, технологічним інтер’єром та навіть модними віяннями. Головний концепт параметрики – зробити там, щоб усі елементи дизайну були взаємозалежні та адаптовані.

Проєкти сучасного архітектора можна побачити на сторінці його інстаграму.

Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates

Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates

Офісна будівля в Ірані / Фото APP Architects & Associates