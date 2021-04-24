Готель задумав підприємець Езкеель Аярза Сфорца, який працював з архітектором Мехіко Альберто Калахом з TAX Architects для проєктування власності. "Процес зайняв роки натхнення, планування, ескізів та послідовних модифікацій", – говорить команда. Готель пропонує 11 гостьових люксів, бар і ресторан, розташований на території площею 4500 квадратних метрів, що виходять у бік океану. Будівля була розроблена так, щоб інтегрувати її у ландшафт та створити комфортні місця для роздумів наодинці.

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Інтер'єр люксів на нижчому рівні / Фото dezeen

Тераса з басейном / Фото dezeen

Це ставить у пріоритеті цінність усвідомлення – споглядання та розуміння краси навколишнього середовища в рівновазі з собою, – зазначила архітектурна студія.

Склепінчаста стеля із цегли, що підтримує комфортну температуру / Фото dezeen

Комплекс складається з аркових форм різної висоти, розташованих асиметрично. Склепінчаста форма пропонує кілька переваг, включаючи можливість витримувати землетруси та дозволяючи позитивній енергії надходити в апартаменти, зазначає команда. Будівлі побудовані з місцевої цегли – матеріалу, який допомагає підтримувати прохолоду в приміщеннях без використання кондиціонера. Цегла має блідо-жовтий відтінок, який відбиває сонячне світло і сприяє охолодженню.

Комплекс завершується круглим басейном / Фото dezeen

Закруглені форми виходять на круглий басейн, який має на меті покращити спокійну атмосферу готелю. Лінійний коридор проходить через центр готелю і закінчується біля басейну. Шість люксів розташовані на верхніх поверхах і мають балкони з видом на море. П'ять – на рівні землі та мають терасу з приватним басейном. Усі елементи мають склепінчасті стелі.

Охриста кольорова гама інтер'єру / Фото dezeen

Дизайн інтер’єру, який створила студія MOB у Мехіко, із використанням охристих кольорів, тропічного дерева та декору ручної роботи. Він також спирається на морську тематику готелю та неповторну архітектуру.

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Місце для усамітнення та відпочинку / Фото dezeen

Значна частина меблів та декору була зроблена в Мексиці. У маленькому селі Теотітлан-дель-Валле ткали килими, а лампи з пальмового листя надходили з портового міста Веракрус. На півострові Юкатан виготовляли штори, стільці та гамаки. У помешканні також є багато предметів, таких як подушки та посуд, ремісників, які є частиною Пуебло-дель-Соль, громади в Оахаці, яка зосереджена на сталому розвитку та культурі корінних народів.

Елементи інтер'єру, що виготовленні місцевими ремісниками / Фото dezeen

Готель розташований вздовж узбережжя Тихого океану, Пуерто-Ескондідо відомий своїми пляжами, висадженими пальмами, та місцями для серфінгу.