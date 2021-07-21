Неймовірне перевтілення житла 20 століття у колівінг для музикантів: фото
Джерело:Dezeen
Будинок на півночі Лондона, який був переобладнаний архітектурною студією Selencky Parsons, став спільним домом та студією для аспірантів, які навчаються у консерваторії. Реконструкція дала змогу влаштувати житлові приміщення для 7 людей, навчальні зони та звукоізольовану кімнату для занять.
Проєкт передбачав реконструкцію та розширення будинку початку 20 століття. Щоб музикування не заважало сусідам, архітектори передбачили невелику ізольовану кімнату для репетицій в саду.
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Основним завданням проєкту стало створення умов, які відрізняються від тісних та незручних гуртожитків. Після ремонтних робіт, дім поєднав великі спальні з ванними кімнатами, спільні простори для роботи та відпочинку, кухню та зони для усамітнення.
Фасад будівлі / Фото Dezeen
Це було ключем до того, щоб привнести в будинок відчуття спільності, поважаючи потребу в індивідуальному просторі, –
розповідає про проєкт головний архітектор Сем Селенко.
Робоча зона та вітальня на другому рівні / Фото Dezeen
Архітектори спробували інтегрувати робочі простори, щоб студенти могли працювати як у своїх кімнатах, так і використовувати загальні кімнати, коли виникає бажання поспілкуватися з іншими.
Великі вікна пропускають багато природного світла / Фото Dezeen
Дворівневий перший поверх включає вітальню, кухню та їдальню, які можуть використовуватися для спільних зустрічей та вечорів з друзями. Архітектори створили й робочий кабінет, який відкриває вид на сад та вітальню, завдяки великим вікнам.
Простір для усамітнення / Фото Dezeen
Для мешканців з інвалідністю облаштовано спальню на нижньому поверсі. 4 інших – розташовані поверхом вище. Ще 2 спальні вдалося вмістити в переобладнаному горищі.
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Кожна спальня має власний санвузол / Фото Dezeen
Усі матеріали підбиралися з урахуванням стилю будівлі, а також ландшафту / Фото Dezeen
Форма репетиційного залу оптимізує акустику всередині приміщення, що особливо важливо для занять з вокалу чи гри на інструментах.
Музичний репетиційний зал знаходиться в саду / Фото Dezeen
Селенко сподівається, що цей проєкт стане зразком того, як різні люди можуть комфортно співіснувати і розвиватися в одному просторі.