Проєкт передбачав реконструкцію та розширення будинку початку 20 століття. Щоб музикування не заважало сусідам, архітектори передбачили невелику ізольовану кімнату для репетицій в саду.

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Основним завданням проєкту стало створення умов, які відрізняються від тісних та незручних гуртожитків. Після ремонтних робіт, дім поєднав великі спальні з ванними кімнатами, спільні простори для роботи та відпочинку, кухню та зони для усамітнення.



Фасад будівлі / Фото Dezeen

Це було ключем до того, щоб привнести в будинок відчуття спільності, поважаючи потребу в індивідуальному просторі, –

розповідає про проєкт головний архітектор Сем Селенко.



Робоча зона та вітальня на другому рівні / Фото Dezeen

Архітектори спробували інтегрувати робочі простори, щоб студенти могли працювати як у своїх кімнатах, так і використовувати загальні кімнати, коли виникає бажання поспілкуватися з іншими.



Великі вікна пропускають багато природного світла / Фото Dezeen

Дворівневий перший поверх включає вітальню, кухню та їдальню, які можуть використовуватися для спільних зустрічей та вечорів з друзями. Архітектори створили й робочий кабінет, який відкриває вид на сад та вітальню, завдяки великим вікнам.



Простір для усамітнення / Фото Dezeen

Для мешканців з інвалідністю облаштовано спальню на нижньому поверсі. 4 інших – розташовані поверхом вище. Ще 2 спальні вдалося вмістити в переобладнаному горищі.

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Кожна спальня має власний санвузол / Фото Dezeen



Усі матеріали підбиралися з урахуванням стилю будівлі, а також ландшафту / Фото Dezeen

Форма репетиційного залу оптимізує акустику всередині приміщення, що особливо важливо для занять з вокалу чи гри на інструментах.

Музичний репетиційний зал знаходиться в саду / Фото Dezeen

Селенко сподівається, що цей проєкт стане зразком того, як різні люди можуть комфортно співіснувати і розвиватися в одному просторі.