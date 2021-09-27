Неймовірне перевтілення: як вдалося старий гараж переобладнати у сучасний будинок

Занедбане приміщення XVIII століття, де колись зберігалися кінні екіпажі, перетворили на розкішну оселю. Цей дім став неймовірним дизайнерським простором.

Проєкт перетворення здійснила студія Kingston Lafferty Design. Дизайнерам вдалося перетворити закинутий гараж у Дубліні на сучасний і функціональний будинок.

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Дизайнери переосмислили інтер’єр та зберегли оригінальну конструкцію недоторканою. Простір з кам’яними стінами та відкритими цегляними арками сповнений чарівністю.

Неймовірний проєкт / Фото elledecor

У новому будинку інтер’єр має відкрите планування, шафи відмежовують кухню від вітальні. Широкі розсувні скляні двері з рифленими панелями відкривають вихід на затишний внутрішній дворик.

Вражаючий простір / Фото elledecor

Кожна кімната виконана в особливому стилі. Вітальня виділяється своєю драматичністю: темно-сині тоновані стіни, чорний камін та круглий оксамитовий диван. У головній спальні є узголів'я, зроблене з рекультивованої плитки, а вхід – з позолочених овальних дзеркал.

Більше фото вражаючого будинку: