Проєкт перетворення здійснила студія Kingston Lafferty Design. Дизайнерам вдалося перетворити закинутий гараж у Дубліні на сучасний і функціональний будинок.

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Дизайнери переосмислили інтер’єр та зберегли оригінальну конструкцію недоторканою. Простір з кам’яними стінами та відкритими цегляними арками сповнений чарівністю.

Неймовірний проєкт / Фото elledecor

У новому будинку інтер’єр має відкрите планування, шафи відмежовують кухню від вітальні. Широкі розсувні скляні двері з рифленими панелями відкривають вихід на затишний внутрішній дворик.

Вражаючий простір / Фото elledecor

Кожна кімната виконана в особливому стилі. Вітальня виділяється своєю драматичністю: темно-сині тоновані стіни, чорний камін та круглий оксамитовий диван. У головній спальні є узголів'я, зроблене з рекультивованої плитки, а вхід – з позолочених овальних дзеркал.

Більше фото вражаючого будинку: