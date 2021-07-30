Вежу зводять у новій адміністративній та фінансовій столиці Єгипту, яка зараз будується за межами Каїру. Відкриття нового адміністративного центру заплановане на кінець 2021 року, він буде обслуговувати понад 6 мільйонів людей.

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Iconic Tower розміститься в межах Центрального ділового району міста. Тут планують також звести ще 20 нових хмарочосів.

Шикарний проєкт / Фото Кone

Стильна 80-поверхова вежа підніметься на висоту 385 метрів. Головним підрядником будівлі – і кількох інших проєктів у новій столиці – є Китайська державна будівельна інженерна корпорація CSCEC, одна з провідних будівельних груп у світі.

Неймовірне будівництво / Фото Кone

Дизайн вежі розроблений єгипетською студією Dar al-Handasah Shair & Partners. У новому хмарочосі планують розташувати апартаменти, офіси та шикарний готель із басейном.

Захоплива архітектура / Фото Кone

Будівництво вежі зараз триває, хмарочос вже досягнув своєї максимальної висоти. Повністю закінчити роботи та здати проєкт будівельники повинні вже в наступному році.