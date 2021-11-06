У власників невеликих квартир є проблема з правильним управлінням простором. Головне при плануванні таких квартир – це те, щоб кімнати, а також усі меблі та гаджети були багатофункціональними.

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Функціональні зони

Основний принцип дизайну інтер'єру – поділ простору на функціональні зони. У квартирі повинні бути виділені місця для сну, їжі, відпочинку чи роботи. Якщо для кожної з цих зон немає окремого приміщення, їх варто організувати в загальний простір. Для цього завдання відмінно підійдуть ширми або штори. Меблі можна використовувати як перегородки – таким чином вони будуть виконувати два завдання одночасно.

Просто та красиво / Фото pexels

Меблі

Нині на ринку можна знайти меблі, сконструйовані таким чином, що вони не тільки модні та зручні, але й займають дуже мало місця. Розкладні столи, дивани та модульні меблі – це прекрасне рішення для невеликих квартир. Не забуваймо, що декорування стін також можна поєднувати з функціональністю, наприклад, повісивши на стіну декоративну вішалку замість стоячої.

Неймовірний простір / Фото pexels

Практичні рішення

Облаштування квартири у функціональний простір вимагає використання практичних, хоча іноді неочевидних рішень. До прикладу, вузька шафа, яка в розкладеному стані стає великим столом на 6 – 8 осіб або ліжко, заховане в стіні. Всі ці елементи зроблять невеликий простір більш функціональним, не займаючи при цьому такої цінної площі.

Чарівна простота / Фото pexels

Порядок

Дотримуючись вищенаведених порад можна використовувати простір краще і функціональніше. Однак при облаштуванні приміщень, особливо маленьких, не можна забувати, що найлютіший ворог – це безлад.

Підтримання порядку гарантує, що раніше запланований простір не втратить свою функціональність. Важливо, щоб кожен предмет мав своє місце у квартирі. Головні союзники – ящики, шафки, кошики тощо.

Продумані нетрадиційні рішення – найкращі / Фото pexels

При організації будь-якого інтер’єру варто проявити креативність і відкритий розум. Використовуйте кожне поглиблення, даруйте меблям друге життя у вигляді нової функціональності. Не потрібно боятися нетрадиційних рішень, адже вони можуть стати яскравою родзинкою у вашій квартирі.