Вибух кольору: нетривіальні речі для дому від американської дизайнерки – фото

Якщо ви давно мріяли про оригінальний декор, що виділить ваш дім серед інших, зверніть увагу на роботи цієї американської художниці. Неймовірний дизайн та яскраві кольори розбурхують уяву.

Дизайнерка і художниця з Лос-Анджелесу, на ім'я Leah Ring створює незвичні та яскраві предмети інтер'єру. Вона поєднує яскраві кольори та незвичні форми, що разом викликає wow-ефект у глядачів.

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Я думаю, що колір – це такий потужний емоційний інструмент у дизайні. Певні кольори можуть викликати сильні емоційні реакції, – розповідає художниця.

Дизайнерка полюбляє яскраві кольори з дитинства. Вона виготовляє незвичайні речі для дому. Серед її колекцій є столики з прозорою стільницею та десятками кольорових ніжок, дивани неправильної форми, дзеркало, вбудоване у великий кристал і багато інших неймовірних речей.

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Художниця створила власну агенцію дизайну Another Human, що спеціалізується на розробці незвичних інтер'єрів та декору.