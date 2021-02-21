Вибух кольору: нетривіальні речі для дому від американської дизайнерки – фото

Джерело:інстаграм Design Milk
Якщо ви давно мріяли про оригінальний декор, що виділить ваш дім серед інших, зверніть увагу на роботи цієї американської художниці. Неймовірний дизайн та яскраві кольори розбурхують уяву.
Дизайнерка і художниця з Лос-Анджелесу, на ім'я Leah Ring створює незвичні та яскраві предмети інтер'єру. Вона поєднує яскраві кольори та незвичні форми, що разом викликає wow-ефект у глядачів.
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Я думаю, що колір – це такий потужний емоційний інструмент у дизайні. Певні кольори можуть викликати сильні емоційні реакції, – розповідає художниця.
Дизайнерка полюбляє яскраві кольори з дитинства. Вона виготовляє незвичайні речі для дому. Серед її колекцій є столики з прозорою стільницею та десятками кольорових ніжок, дивани неправильної форми, дзеркало, вбудоване у великий кристал і багато інших неймовірних речей.
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Художниця створила власну агенцію дизайну Another Human, що спеціалізується на розробці незвичних інтер'єрів та декору.