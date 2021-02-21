Вибух кольору: нетривіальні речі для дому від американської дизайнерки – фото
Якщо ви давно мріяли про оригінальний декор, що виділить ваш дім серед інших, зверніть увагу на роботи цієї американської художниці. Неймовірний дизайн та яскраві кольори розбурхують уяву.
Джерело:інстаграм Design Milk
Дизайнерка і художниця з Лос-Анджелесу, на ім'я Leah Ring створює незвичні та яскраві предмети інтер'єру. Вона поєднує яскраві кольори та незвичні форми, що разом викликає wow-ефект у глядачів.
Вам сподобається Секрети дизайнерів: 10 сучасних рішень в інтер'єрі, про які ви не знали
Я думаю, що колір – це такий потужний емоційний інструмент у дизайні. Певні кольори можуть викликати сильні емоційні реакції, – розповідає художниця.
Дизайнерка полюбляє яскраві кольори з дитинства. Вона виготовляє незвичайні речі для дому. Серед її колекцій є столики з прозорою стільницею та десятками кольорових ніжок, дивани неправильної форми, дзеркало, вбудоване у великий кристал і багато інших неймовірних речей.
Незвично Кривий дім у Польщі: захопливий проєкт будинку на стрімкому схилі – оригінальні фото
Художниця створила власну агенцію дизайну Another Human, що спеціалізується на розробці незвичних інтер'єрів та декору.
Поділитися новиною