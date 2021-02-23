Нестандартний декор: 5 чудових покупок, власники яких досі у захваті – фото

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Іноді нам випадково трапляються речі, які так і хочеться придбати, навіть якщо їх купівля не була запланованою. Пропонуємо добірку оригінального декору, що став справжньою знахідкою для своїх власників.
Якщо давно мріяли дивувати гостей оригінальними речами у своєму домі, пропонуємо переглянути цю добірку. Цікаві речі створюють особливу атмосферу в домі.
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Друзі власника були здивовані, а директор магазину навіть хотів залишити таку дивину собі / Фото AdMe
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Подобається не тільки людям, а й котам / Фото AdMe
Цей чудовий світильник виглядає дуже стильно / Фото AdMe
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