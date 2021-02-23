Нестандартний декор: 5 чудових покупок, власники яких досі у захваті – фото

23 лютого 2021 , 21:11
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Джерело:

AdMe

Іноді нам випадково трапляються речі, які так і хочеться придбати, навіть якщо їх купівля не була запланованою. Пропонуємо добірку оригінального декору, що став справжньою знахідкою для своїх власників.

Якщо давно мріяли дивувати гостей оригінальними речами у своєму домі, пропонуємо переглянути цю добірку. Цікаві речі створюють особливу атмосферу в домі.

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Червона пральна машина


Друзі власника були здивовані, а директор магазину навіть хотів залишити таку дивину собі / Фото AdMe

Кругла полиця для вазонів


Допоможе стильно розмістити усіх ваших улюбленців / Фото AdMe

Намет для вечорів кіно


Подобається не тільки людям, а й котам / Фото AdMe

Значок метро


Цей чудовий світильник виглядає дуже стильно / Фото AdMe

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Ліжечко для собаки


У такому улюбленець відчуватиме себе по-королівськи / Фото AdMe