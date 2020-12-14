Оригінально: 3 готелі в Карпатах з нестандартним інтер'єром – добірка з фото
Взимку до Карпат їде не менше туристів, ніж влітку. Якщо вам набридли стандартні номери для відпочинку, зверніть увагу на готелі з незвичним дизайном.
Добірку нестандартних готелів у Карпатах пропонує редакція Дизайн 24.
Оригінально: Готель тисячі зірок: в Грузії туристам пропонують ночівлю в горах над прірвою
Готель "Історія"
Номери у цьому готелі виглядають дуже незвично / Фото Starapravda
Тут усі кімнати присвячені різним історичним періодам. Гості можуть пожити у Київській Русі або Трипіллі, провести ніч у печері чи в козацькому курені. Дуже стильно виглядають кімнати з гірською тематикою: "Лісові хащі", "Лисяча нора", "Магія гір" та інші.
Усі кімнати мають унікальний дизайн / Фото Starapravda
Дізнатися більше про готель "Історія": Ніч у Київській Русі: фото готелю у Карпатах з незвичними, але розкішними номерами
Dream Хата
Помешкання далеко в горах / Фото booking.com
Крихітна хатинка далеко у горах для тих, хто хоче справді відірватися від цивілізації. Тут все облаштовано просто і комфортно. Інтер'єр повністю дерев'яний. Основною "родзинкою" будинку є те, що він розташований далеко від іншого житла і створює атмосферу усамітнення.
Простий та функціональний дизайн / Фото booking.com
З будинку відкривається такий краєвид / Фото booking.com
Файна хата
Стильний інтер'єр гуцульської хати / Фото instagram.com/fainahata
Цю гуцульську хату будували 10 років. Тут справжній рай для любителів постити фото в соціальні мережі. Традиційний інтер'єр поєднується з сучасними акцентами – утворюється стильний та сучасний мікс. У кожній кімнаті готелю є глиняна піч.
Це помешкання приваблює гостей своїм затишком / Фото instagram.com/fainahata
Більше про готель: Стильна гуцульська хата: фото інтер'єрів сучасного готелю в Карпатах
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