Взимку до Карпат їде не менше туристів, ніж влітку. Якщо вам набридли стандартні номери для відпочинку, зверніть увагу на готелі з незвичним дизайном.

Добірку нестандартних готелів у Карпатах пропонує редакція Дизайн 24.

Оригінально: Готель тисячі зірок: в Грузії туристам пропонують ночівлю в горах над прірвою

Готель "Історія"



Номери у цьому готелі виглядають дуже незвично / Фото Starapravda

Тут усі кімнати присвячені різним історичним періодам. Гості можуть пожити у Київській Русі або Трипіллі, провести ніч у печері чи в козацькому курені. Дуже стильно виглядають кімнати з гірською тематикою: "Лісові хащі", "Лисяча нора", "Магія гір" та інші.



Усі кімнати мають унікальний дизайн / Фото Starapravda

Дізнатися більше про готель "Історія": Ніч у Київській Русі: фото готелю у Карпатах з незвичними, але розкішними номерами

Адреса готелю: Україна, Івано-Франківська область, село Поляниця, вулиця Подина, 62а

Dream Хата



Помешкання далеко в горах / Фото booking.com

Крихітна хатинка далеко у горах для тих, хто хоче справді відірватися від цивілізації. Тут все облаштовано просто і комфортно. Інтер'єр повністю дерев'яний. Основною "родзинкою" будинку є те, що він розташований далеко від іншого житла і створює атмосферу усамітнення.



Простий та функціональний дизайн / Фото booking.com

Адреса готелю: Україна, село Дземброня, урочище Подини



З будинку відкривається такий краєвид / Фото booking.com

Файна хата



Стильний інтер'єр гуцульської хати / Фото instagram.com/fainahata

Цю гуцульську хату будували 10 років. Тут справжній рай для любителів постити фото в соціальні мережі. Традиційний інтер'єр поєднується з сучасними акцентами – утворюється стильний та сучасний мікс. У кожній кімнаті готелю є глиняна піч.



Це помешкання приваблює гостей своїм затишком / Фото instagram.com/fainahata

Більше про готель: Стильна гуцульська хата: фото інтер'єрів сучасного готелю в Карпатах

Адреса готелю "Файна хата": Україна, Закарпатська область, Рахівський р-н; смт Ясиня, вулиця Першотравнева, 16