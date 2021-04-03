Нестандартна розкладка плитки, яка прикрасить ваш інтер'єр: добірка ідей у фото

Ванна кімната стала "родзинкою" багатьох житлових та громадських приміщень. Керамограніт на стінах є чи не найважливішою деталлю інтер'єру цих кімнат. Як розкласти його, щоб він виглядав дорого, стильно та цікаво, ми покажемо у цьому матеріалі.

Руйнуємо міфи про те, що розкладка плитки може бути тільки вертикальною, чи горизонтальною. При цікавій розкладці, плитка може бути головним акцентом. І не тільки у санвузлах!

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Досить поширеною є розкладка плитки "цеглою", що справді нагадує кладку цегли на будівництві. Коли плитка глянцева та має нерівну поверхню, тоді вона "переливається". З матовою плиткою можна використати контрастний прийом із фугою для плитки — буде "вау".

Фуга або "затирка" – це спеціальна речовина, що наноситься на стики плиток, які утворюються при створенні плиткового покриття для захисту від попадання рідин чи інших речовин. Її виробляють на основі цементу та епоксидних смол з добавками.

Розкладка плитки "цеглою"/ Фото інстаграм taniaplytka

Розкладка плитки "цеглою" та контрастною фугою / Фото інстаграм taniaplytka

Ще один, не менш естетичний варіант, – розкладка "ялинкою". Ми звикли, що таким способом викладають паркетну дошку, проте плитка "ялинкою" виглядає не менш цікаво.

Розкладка плитки "ялинкою" та фугою в тон / Фото інстаграм taniaplytka

Розкладка плитки "ялинкою" та контрастною фугою / Фото інстаграм taniaplytka

Орнамент, що утворюється, можна робити під різним кутом, таким чином чи досягнемо різноманітності. Також можна чергувати кольори плитки, створюючи бажані візерунки.

Розкладка плитки "ялинкою" під кутом та фугою в тон / Фото інстаграм taniaplytka

Пам'ятайте, що керамограніт можна використовуватиу санвузлах та кухні. Цематеріал, який тішитиме ваше око не один рік, а доглядати за ним

Розкладка плитки, що нагадує в'язку або ж поля зашита у клітинку, які ми так любили розмальовувати орнаментами.

Розкладка плитки "в'язкою" з контрастною фугою / Фото інстаграм taniaplytka

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Така розкладка теж нагадує спосіб розкладки "цеглою", проте у неї трішки видозмінена періодичність. Виглядає дуже круто!

Розкладка плитки "цеглою" з фугою в тон / Фото інстаграм taniaplytka

Для зручності залишимо вам шпаргалку, щоб ви точно змогли показати своїм майстрам, як повинна виглядати розкладка вашої мрії!

Варіації розкладки плитки / Фото google