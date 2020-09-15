В останні роки книгарні використовують різні методи, щоб залучити більше читачів до читальних залів. Сьогодні окрім читання книг в багатьох з них організовують лекції, поетичні вечори та просто пропонують відвідувачам за читанням випити чаю та перекусити. Натомість ця книгарня у місті Нінбо задля збільшення кількості відвідувачів створила незвичний інтерєр – стіни тут облицьовані дзеркалами.

Через використання дзеркал – зал у бібліотеці здається нескінченним, повідомляє Novate.

Читайте ще: Промприлад Івано-Франківськ: як старий радянський завод змінили до невпізнаваності – фото

Ця книгарня є частиною мережі "Zhongshuge", яка має свої заклади по всьому Китаї. Дизайнери регулярно вигадують унікальні інтер'єри для кожної з них.



Книгарня зайняла відразу два поверхи в будівлі / Фото Novate

Відразу біля входу відвідувачі за розмовою можуть насолодитися смачною кавою. Розташована книгарня на перших двох поверхах торгового центру, а інтер'єр покликаний змусити відвідувачів загубитись всередині.



Оптична ілюзія змушує створює сюрреалістичний простір / Фото Novate

Дизайнери використали класичний прийом – чорний глянець на підлозі і стелі, а також безліч поверхонь, які облицьовані дзеркальними панелями.

Також в "задзеркаллі" створили невеликі зони та затишні куточки, щоб відвідувачі зачитавшись, просто губились серед безлічі книг і полиць та продовжили бродити по залу.



Основними кольорами в інтер'єрі стали чорний та білий колір / Фото Novate

Також всередині створили продуману творчо-ігрову зону, так що батьки можуть присвятити час і собі.

Зверніть увагу: Ліки для відчайдушних: в Берліні відкрили паб в приміщенні аптеки – фото

Дивіться більше фото "нескінченної" книгарні в Китаї: