Неправильне озеленення інтер'єру: 5 помилок, здатних зіпсувати ваш дім

Рослини можуть прикрасити інтер'єр, а можуть безнадійно його зіпсувати. Щоб цього не сталося, потрібно врахувати чимало нюансів: вид, колір, розмір, їх кількість і розміщення. У цій статті розглянемо 5 помилок в озелененні будинку.

Почнемо з того, що кімнатні рослини повинні підбиратися відповідно до стилю інтер'єру у вашому домі. Будь-який дизайнерський напрямок має історичні та географічні корені, тож логічно, що рослина, яка не асоціюється з певним регіоном чи епохою виглядатиме безглуздо.

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Зібрали найпоширеніші помилки, уникнення яких допоможе покращити вигляд кімнати.

Недотримання пропорцій

Домашні рослини повинні відповідати висоті стель / Фото Pinterest

Багато горщиків з маленькими квітами загубляться в просторій вітальні. Замість того щоб прикрасити кімнату, вони створять ефект безладу. Так само недоречно виглядатиме висока пальма у кутку маленької кімнати. Її горщик просто займе багато ефективної площі, яку можна використати для функціональних меблів.

Пластикові горщики

Використовуйте однакові горщики / Фото Pinterest

Пластикові горщики здешевлюють навіть найпродуманіший інтер'єр. А різнобіжність кольорів, візерунків та фактур лише ускладнить ситуацію.

Замість непродуманих рішень, використайте у своєму приміщенні кашпо з мішковини. Це підкреслить простоту і природність вашого інтер'єру. Якщо ви хочете більш мінімалістичного елементу – обирайте сірі бетонні горщики.

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Рослини, які вийшли з моди

Алое не завжди стильно виглядає в інтер'єрах / Фото Pinterest

Квіти, як і будь-який інший декор, може вийти з моди. Саме це трапилося з алое, геранню, грошовим деревцем. Ці рослини більше асоціюються з несмаком та бідністю, аніж з природністю та елегантністю.

Горщики на шафі

Не заповнюйте шафи вазонами / Фото Pinterest

Горщики з кімнатними рослинами на гардеробі чи високому стелажі візуально "з'їдають" висоту приміщення. Крім того, захаращена шафа вказує, що у вашому домі непередбачене місце для речей, які приносять вам задоволення.

Та й суто з практичної точки зору таке рішення шкідливе для рослин. Пил та нестача світла шкідливі для вазонів, тож краще перемістити їх в доступнішу зону.

Квіткова полиця на вікні

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Квіти на вікні / Фото Pinterest

Інша крайність – це бажання оточити зелень хорошим природним освітленням та свіжим повітрям. Утім, вікна – це важлива частина інтер'єру, тому потурбуйтеся, щоб рослини повністю не закривали його.