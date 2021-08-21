Почнемо з того, що кімнатні рослини повинні підбиратися відповідно до стилю інтер'єру у вашому домі. Будь-який дизайнерський напрямок має історичні та географічні корені, тож логічно, що рослина, яка не асоціюється з певним регіоном чи епохою виглядатиме безглуздо.
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Зібрали найпоширеніші помилки, уникнення яких допоможе покращити вигляд кімнати.
Недотримання пропорцій
Домашні рослини повинні відповідати висоті стель / Фото Pinterest
Багато горщиків з маленькими квітами загубляться в просторій вітальні. Замість того щоб прикрасити кімнату, вони створять ефект безладу. Так само недоречно виглядатиме висока пальма у кутку маленької кімнати. Її горщик просто займе багато ефективної площі, яку можна використати для функціональних меблів.
Пластикові горщики
Використовуйте однакові горщики / Фото Pinterest
Пластикові горщики здешевлюють навіть найпродуманіший інтер'єр. А різнобіжність кольорів, візерунків та фактур лише ускладнить ситуацію.
Замість непродуманих рішень, використайте у своєму приміщенні кашпо з мішковини. Це підкреслить простоту і природність вашого інтер'єру. Якщо ви хочете більш мінімалістичного елементу – обирайте сірі бетонні горщики.
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Рослини, які вийшли з моди
Алое не завжди стильно виглядає в інтер'єрах / Фото Pinterest
Квіти, як і будь-який інший декор, може вийти з моди. Саме це трапилося з алое, геранню, грошовим деревцем. Ці рослини більше асоціюються з несмаком та бідністю, аніж з природністю та елегантністю.
Горщики на шафі
Не заповнюйте шафи вазонами / Фото Pinterest
Горщики з кімнатними рослинами на гардеробі чи високому стелажі візуально "з'їдають" висоту приміщення. Крім того, захаращена шафа вказує, що у вашому домі непередбачене місце для речей, які приносять вам задоволення.
Та й суто з практичної точки зору таке рішення шкідливе для рослин. Пил та нестача світла шкідливі для вазонів, тож краще перемістити їх в доступнішу зону.
Квіткова полиця на вікні
Квіти на вікні / Фото Pinterest
Інша крайність – це бажання оточити зелень хорошим природним освітленням та свіжим повітрям. Утім, вікна – це важлива частина інтер'єру, тому потурбуйтеся, щоб рослини повністю не закривали його.