Камін може стати центром простору та привабити до себе чимало уваги. Так сталося із цим домашнім вогнищем у приватному будинку.

Будинок, де розташований камін, був побудований ще у 1960 році. До цього часу в ньому жодного разу не робили ремонт. Камін також потребував реконструкції.

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Так камін у старому будинку виглядав до реконструкції / Фото Apartmenttherapy

Власник будинку Джаред Ешбі почав з того, що розламав некрасиві шафи довкола каміну та зірвав з підлоги старе килимове покриття. Під килимом виявилася дерев'яна підлога у досить хорошому стані. Фахівці відполірували дерево й надали йому цікавого попелястого відтінку.

Джаред хотів, щоб його камін мав похмурий та драматичний вигляд. Для цього його пофарбували у темний колір. Текстуру цегляної кладки над каміном також підкреслили за допомогою темної фарби.



Таким він став після усіх робіт / Фото Apartmenttherapy

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Стіни з обох сторін від каміна також зробили чорними. Загальну картину довершують аксесуари у стилі арт-деко: дзеркало, глобус та годинник.