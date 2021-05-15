Неонове світло та червоні стіни: як реконструювали історичний кінотеатр у Берліні – фото

Студія архітектури та дизайну Batek Architekten відновила берлінський історичний кінотеатр, використавши неонові світильники. Вони відмінно підкреслюють візерунок ліпнини на стелі у фоє, гляньте самі!

Batek Architekten оновила фоє кінотеатру, який розташований на півночі Берліна та існує з 1870 року, видаливши сталеву та скляну конструкції, що відділяли фоє від коридору.

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Нова вхідна зона кінотеатру перетворилась у привітний простір з довгою вигнутою лавкою та буфетом, оздобленим зигзагоподібним металом.

Для оформлення оксамитових сидінь, стійки та снек-бару студія використала насичений червоний колір. Його доповнив баклажановий відтінок, нанесений на нижню частину стін.

Картина у фоє стала взірцем для вибору кольорів / Фото dezeen

Стіни тут двоколірні: два метри знизу пофарбовані в насичений колір баклажану, а зверху у блідо-сірий колір, – розповідає засновник студії Патрік Батек. – Ми також обрали металеве зигзагоподібне облицювання для основної стійки у формі класичного візерунка з використанням сучасного матеріалу. Для стільниці ми обрали латунь, оскільки це теплий та стильний матеріал.

Величезна картина у фоє стала основою для вибору кольорів для вхідної зони.

У головній глядацькій залі дизайнери зберегли ту ж насичену кольорову палітру, а картину використали як оздоблення для стін.

У головній залі ми оздобили стіни мальовничим матеріалом з малюнком на основі художньої картини "Довга подорож " художника Мехтильда ван Алерса, яка висить у фоє, – пояснив Батек.

Неонові вогні навколо арок / Фото dezeen

Півкола арок оздоблені неоновими вогнями. Вони не лише слугують джерелом світла, але й відіграють роль інсталяцій абстрактного мистецтва. Неонові вогні роблять акцент на гіпсовій стелі у фоє – єдиній оригінальній деталі старовинної будівлі.

Джерелом натхнення для освітлення стала історична ліпнина стелі фоє. Її графічний ромбоподібний візерунок частково промальований підвісними світлодіодними доріжками, – сказав Батек.

Візерунок на стелі фоє підкреслюють неонові світильники / Фото dezeen

Всередині головної зали також використовувались неонові світильники, аби підкреслити отвори арок між залою та коридором.

Студія розробляла проєкт із метою не лише відновити кінотеатр, але й зберегти його історичне минуле.

Коли нас просять відремонтувати приміщення, ми приділяємо велику увагу простору, що існує та його характеру, – поділився архітектор.

У Batek Architekten є й інші проєкти у Берліні – дворівневий таунхаус та салон краси з бетонними та сталевими елементами.