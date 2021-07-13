Неокласицизм у квартирі 1930-х років: фото елегантного інтер'єру в Варшаві

Дизайнерка інтер'єрів Марта Храпко, яка працює у польській студії Colombe Design Studio, представила стильний інтер'єр квартири в будинку, збудованого ще у 1930-х роках. Щоб повернути квартирі колишній стильний вигляд, довелося відновити автентичні елементи, знищені при попередніх ремонтних роботах.

Зіткнувшись із незадовільним попереднім ремонтом, Храпка приступила до відновлення довоєнного стану квартири. Вагонка, дубова підлога, декоративні елементи були ретельно реставровані до первісного стану. Натомість – дизайнерка кардинально змінила планування квартири.

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Перепланування



Перепланування дозволило розширити простір / Фото Yatzer



Декоративні елементи виготовлялися спеціально під дизайн-проєкт / Фото Yatzer

Те, що недавно було окремими приміщеннями, стало відкритим житловим простором, який охоплює кухню, їдальню та вітальню. Колишня кухня тепер функціонує як робочий кабінет, який водночас може використовуватися для зустрічей з друзями.

Меблі, виготовлені на замовлення



Стільниця з мармуру / Фото Yatzer

Команда, яка працювала над оновленням простору, не лише окреслила загальну концепцію, але й повністю розробила кожен елемент інтер’єру. Підлога, двері, шафи, двері, крісла та столи, ручки, покривала та абажури були виготовлені на замовлення, щоб створити по-справжньому унікальний неокласичний дизайн. Антикварні та старовинні меблі, відібрані для проєкту, були реставровані з використанням матеріалів, характерних для архітектури 30-х років.

У вітальні розміщено шафу у стилі mid-century, доповнену консольним столиком з мармуру і латуні. Цю композицію завершують білий диван, відреставрований журнальний столик середини століття, старовинна золота лампа і марокканський килим.



Елегантна кухня / Фото Yatzer

Студія також спроєктувала обідній стіл з дерева та мінімалістичні кухонні шафи з яскравими акцентами на місці ручок.



Спальня з дерев'яним узголів'ям та шпалерами / Фото Yatzer

У спальні Храпко спроєктувала узголів'я та стильну шафу з дерев'яними панелями. Нішу вінтажного ліжка було прикрашено квітковими шпалерами.

Кольорова гама



В домі домінують теплі тони / Фото Yatzer

Приглушена колірна палітра білих і бежевих відтінків підкреслена іржею, червоною цеглою і золотими акцентами, а натуральне дерево додає тепла.



Домашній кабінет / Фото Yatzer

Кабінет, який розташований в колишній кухні, забарвлений у темніший колір, що відрізняє робочу зону від житлових приміщень.

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