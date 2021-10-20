Неначе полотно митця: яскраві ідеї для декору стін

Здебільшого головними "героями" у декорі стін є картини та фотографії. Втім, сьогодні є багато інших опцій, які додадуть помешканню оригінальності та неповторності.

Зробити стіни оригінальними не так важко, як здається на перший погляд. Великі витрати не обов'язкові – здебільшого вистачить лише бажання та трішки сміливості.

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Розпис стіни

Якщо ви володієте фантазією та рукою митця, то чому б не спробувати перетворити стіну на місце вивільнення творчого потенціалу? Якщо на такий крок ви не готові – придбайте шпалери, які можна розмалювати власноруч.

Стіна може бути неймовірною картиною / Фото Pinterest

Дерево

Природні елементи – це завжди виграшне рішення. Дерев'яні панелі на стінах додадуть простору не лише затишку, а й особливої витонченості.

Природній акцент / Фото Pinterest

Тематика простору

Декор має не лише відповідати загальній атмосфері, а й підсилювати її. Наприклад, кухню можна прикрасити пляшками вина або іншими елементами, які стануть логічним продовженням ідеї. Для кабінету чудово підійдуть книги, а у вітальні пасуватмуть згадки про яскраві моменти життя.

Цілковита гармонія / Фото Pinterest

Функціональність

Хто сказав, що декор має мати лише естетичне призначення? Зберігання на стінах речей повсякденного вжитку, таких як велосипед, вже давно стало поширеним рішенням. Єдине, про що треба потурбуватися – чистий та охайний вигляд предмету.

Вдала ідея / Фото Pinterest